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ISW: захоплення Вугледара не дасть росіянам особливої оперативної переваги

ISW: захоплення Вугледара не дасть росіянам особливої оперативної переваги

Київ • УНН

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Російські війська досягли околиць Вугледара, але його захоплення навряд чи надасть їм особливу перевагу для подальших операцій на заході Донецької області. Вугледар не є важливим логістичним вузлом.

Захоплення російськими військами Вугледара Донецької області навряд чи дасть ворогу особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій на заході регіону, йдеться у звіті  Інституту вивчення війни (ISW) за 24 вересня, передає УНН

Російські війська досягли околиць Вугледара на тлі, судячи з усього, активізації наступальних дій у районі населеного пункту, однак захоплення Вугледара навряд чи дасть російським військам особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій на заході Донецької області

- йдеться у звіті ISW.

Як зазначають у ISW, геолокаційні кадри, опубліковані 24 вересня, показують, що російські війська просунулися в східну частину Вугледара до вулиці Десантників, 12. Це підтверджує повідомлення з російських і українських джерел. Повідомляється, що російські війська увірвалися в східну частину міста між 23 і 24 вересня.

Російські сили додатково намагаються просунутися на північно-східний фланг міста через Водяне і південно-західний фланг через Пречистівку, імовірно, намагаючись оточити українське угрупування у Вугледарі і змусити його відступити.

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Російським силам, можливо, вдасться захопити весь Вугледар, але те, наскільки швидко або легко вони зможуть це зробити, найімовірніше, залежатиме частково від рішень українського командування. Якщо українське командування вирішить, що ризик оточення Вугледара російськими військами або витрати на оборону самого населеного пункту в міських боях занадто великі, українські війська можуть відступити, дозволивши російським силам захопити Вугледар відносно швидко і без участі в ближньому бою

- вказали в Інституті вивчення війни.

Однак якщо українські війська вирішать захищати Вугледар, то російським військам може бути складно боротися за поселення, яке українські сили зміцнювали протягом двох років. 

Якщо росіяни не займуть населений пункт відносно швидко, то на російський маневр уздовж флангів Вугледара може негативно вплинути початок осінніх дощів, вказали в ISW. 

Однак потенційне захоплення росією Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області. Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом — російські війська вже контролюють більшість основних доріг, що проходять у Вугледар. 

Потенційне захоплення Вугледара також не обов’язково забезпечить російським силам вигідну позицію для початку подальших наступальних операцій в інших частинах західної Донецької області, вважають у ISW. Вугледар знаходиться за 23 кілометри на південь від автомагістралі Н-15, яка пролягає від міста Донецька до прикордонної зони Донецько-Запорізької області, але територія між Вугледаром і трасою в основному складається з відкритих полів, які вимагали б від російських сил проведення успішних механізованих штурмів через райони, які незабаром можуть стати занадто брудними, щоб отримати більш швидкі тактичні досягнення.

Вугледар також знаходиться приблизно в 30 кілометрах на південь від районів на південний схід від Покровська, яким російські війська зараз віддають перевагу, і російським військам доведеться маневрувати понад 30 кілометрами відкритої місцевості, щоб суттєво підтримувати наступальні зусилля на південний схід від Покровська. Раніше ISW оцінювало, що російські наступальні зусилля поблизу Вугледара та Покровська є взаємодоповнювальними та мають на меті розтягнути українські сили вздовж більш широкого фронту в Донецькій області, але гіпотетичне захоплення Вугледара росією не обов’язково буде достатньо значущим з оперативної точки зору, щоб ще більше розтягнути українські сили в цій області.

Керівник ЦПД РНБО про ситуацію у районі Вугледара: КАБ і авіація - єдине, що дозволяє ворогу рухатися24.09.24, 16:56 • 13560 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
zaporizka-oblastЗапорізька область
instytut-doslidzhennia-viinyІнститут дослідження війни
pokrovsk-ukrainaПокровськ, Україна
vuhledarВугледар
ukrainaУкраїна
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