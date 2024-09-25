ISW: захоплення Вугледара не дасть росіянам особливої оперативної переваги

Захоплення російськими військами Вугледара Донецької області навряд чи дасть ворогу особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій на заході регіону, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 24 вересня, передає УНН.

Російські війська досягли околиць Вугледара на тлі, судячи з усього, активізації наступальних дій у районі населеного пункту, однак захоплення Вугледара навряд чи дасть російським військам особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій на заході Донецької області

Як зазначають у ISW, геолокаційні кадри, опубліковані 24 вересня, показують, що російські війська просунулися в східну частину Вугледара до вулиці Десантників, 12. Це підтверджує повідомлення з російських і українських джерел. Повідомляється, що російські війська увірвалися в східну частину міста між 23 і 24 вересня.

Російські сили додатково намагаються просунутися на північно-східний фланг міста через Водяне і південно-західний фланг через Пречистівку, імовірно, намагаючись оточити українське угрупування у Вугледарі і змусити його відступити.

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Російським силам, можливо, вдасться захопити весь Вугледар, але те, наскільки швидко або легко вони зможуть це зробити, найімовірніше, залежатиме частково від рішень українського командування. Якщо українське командування вирішить, що ризик оточення Вугледара російськими військами або витрати на оборону самого населеного пункту в міських боях занадто великі, українські війська можуть відступити, дозволивши російським силам захопити Вугледар відносно швидко і без участі в ближньому бою