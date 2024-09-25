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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские ДРГ пытаются прорваться в Угледар, на окраинах города врага нет - ОВА

Российские ДРГ пытаются прорваться в Угледар, на окраинах города врага нет - ОВА

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 11:51  •  6016 просмотра

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Отдельные российские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникнуть в Угледар, но украинские военные их уничтожают. В городе остается около 100 гражданских, доставка гуманитарной помощи затруднена.

На подступах к Угледару Донецкой области отдельные российские ДРГ пытаются прорываться в город, но воины ВСУ уничтожают эти группы. Город не захвачен россиянами, сообщил в среду глава ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает УНН.

Сожгли огромное количество вражеской техники (на подступах к Угледару -ред.), но, к сожалению, враг имеет продвижение. В городе сейчас остаются около 100 человек, которые почти вообще не хотят выезжать и завезти им гуманитарную помощь очень сложно, очень трудно, потому что враг простреливает все подъездные пути

- заявил Филашкин.

Он также успокоил, что на окраинах города врага еще нет. "Заходят диверсионно-разведывательные группы, но наши защитники пытаются их выбить. Город еще не захвачен", - указал глава ОВА. 

российские войска атакуют Угледар с трех сторон - британская разведка25 сентября 2024, 09:45 • 11298 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
vuhledarУгледар