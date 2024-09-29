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За добу на фронті сталося 165 бойових зіткнень: понад чверть з них на Покровському напрямку - Генштаб

За добу на фронті сталося 165 бойових зіткнень: понад чверть з них на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

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На фронті відбулося 165 бойових зіткнень за добу, з них 39 на Покровському напрямку.

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті відбулось 165 бойових зіткнень. Найбільше російські терористи атакують на Покровському напрямку, складна ситуація на Времівському. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 08.00 29.09.2024, пише УНН.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також 73 авіаударів, зокрема скинув 124 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4700 обстрілів, з них 179 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більше 1700 дронів-камікадзе,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Кучерівка, Білокопитове, Студенок, Юнаківка, Суми, Павлівка, Яблунівка, Біловоди, Шипувате, Липці, Петропавлівка, Піщане, Ківшарівка, Глушківка, Сіверськ, Ясенове, Новодарівка, Богоявленка, Новодонецьке, Новодар’ївка, Кам’янське, Запоріжжя, Львове, Гаврилівка, Саблуківка та Дутчани. 

За вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника. 

На Харківському напрямку відбулося одне ініційоване ворогом бойове зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Тихе. 

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла 14. Сили оборони відбивали атаки в районах Синьківки, Лозового, Табаївки та Вишневого. 

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 22 атаки противника в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки. 

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Верхньокам’янського та Виїмки. 

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки Донецької області. 

Десять разів ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку, діючи в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Понад половину з них – в районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника, де окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив 16 спроб захопити наші позиції неподалік Вугледара, Водяного та Катеринівки Донецької області. Також атакував з боку Причистівки.

На Оріхівському напрямку відбито два штурми загарбниками українських позицій в районах Роботиного і Кам’янського.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили три безуспішні наступальні дії. Зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено. Також активних наступальних дій противник не проводив на Гуляйпільському напрямку.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність, обстрілює територію, застосовує дрони-камікадзе та керовані авіабомби для ударів з повітря.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. За наявною інформацією, ворог за минулу добу завдав по своїй території 14 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіаційних бомб,

- додали у Генштабі.

Ще плюс 1170 окупантів, засіб ППО і 62 артсистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога29.09.24, 07:52 • 31696 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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