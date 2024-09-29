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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений: более четверти из них на Покровском направлении - Генштаб

За сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений: более четверти из них на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 05:40  •  1931 просмотра

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На фронте произошло 165 боевых столкновений за сутки, из них 39 на Покровском направлении.

За прошедшие сутки на российско-украинском фронте состоялось 165 боевых столкновений. Больше всего российские террористы атакуют на Покровском направлении, сложная ситуация на Времовском. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08.00 29.09.2024, пишет УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением семи ракет, а также 73 авиаударов, в частности сбросил 124 КАБов. Кроме этого, совершил более 4700 обстрелов, из них 179 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1700 дронов-камикадзе,

- говорится в сообщении.

Детали

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Кучеровка, Белокопытово, Студенок, Юнаковка, Сумы, Павловка, Яблоновка, Беловоды, Шиповатое, Липцы, Петропавловка, Песчаное, Ковшаровка, Глушковка, Северск, Ясеново, Новодаровка, Богоявленка, Новодонецкое, Новодарьевка, Каменское, Запорожье, Львовское, Гавриловка, Саблуковка и Дутчаны. 

За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. 

На Харьковском направлении произошло одно инициированное врагом боевое столкновение. Бои шли в районе населенного пункта Тихое. 

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 14. Силы обороны отбивали атаки в районах Синьковки, Лозового, Табаевки и Вишневого. 

На Лиманском направлении наши войска остановили 22 атаки противника в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки. 

На Северском направлении Силами обороны отбито пять атак неподалеку Верхнекаменского и Выемки. 

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Калиновки и Курдюмовки Донецкой области. 

Десять раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 39 атак. Более половины из них - в районах Селидово, Новоторецка, Николаевки и Мариновки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Катериновки и Горняка, где оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времовском направлении противник совершил 16 попыток захватить наши позиции неподалеку Угледара, Водяного и Катериновки Донецкой области. Также атаковал со стороны Причистовки.

На Ореховском направлении отбито два штурма захватчиками украинских позиций в районах Роботино и Каменского.

На Приднепровском направлении оккупанты осуществили три безуспешные наступательные действия. Понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружено. Также активных наступательных действий противник не проводил на Гуляйпольском направлении.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 14 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиационных бомб,

- добавили в Генштабе.

Еще плюс 1170 оккупантов, средство ПВО и 62 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага29 сентября 2024, 04:52 • 6761 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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