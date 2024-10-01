В Угледаре продолжаются активные бои, ситуация тяжелая - руководитель ЦПД
Киев • УНН
В Угледаре Донецкой области продолжаются активные бои, ситуация остается тяжелой. россияне пытаются создать впечатление захвата города, но боевые действия продолжаются, доставка гуманитарной помощи затруднена.
В Угледаре Донецкой области ситуация тяжелая, продолжаются активные бои. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
В Угледаре продолжаются активные бои. Россияне как всегда информационно будут выдавать свой флаг из одного окна за захват города. Сейчас ситуация тяжелая, и бои продолжаются по состоянию на данный момент
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Председатель Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин ранее сообщал, что враг находится почти в центре города Угледар, поэтому для 107 человек, которые остались в городе, завести гуманитарную помощь, питьевую воду и медикаменты - крайне трудно.
Командира 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая защищает Угледар Донецкой области, Ивана Винника уволили с должности. 29 сентября, он поблагодарил побратимов за совместную работу.