В Угледаре продолжаются активные бои, ситуация тяжелая - руководитель ЦПД

В Угледаре Донецкой области ситуация тяжелая, продолжаются активные бои. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

В Угледаре продолжаются активные бои. Россияне как всегда информационно будут выдавать свой флаг из одного окна за захват города. Сейчас ситуация тяжелая, и бои продолжаются по состоянию на данный момент