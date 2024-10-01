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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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72-я бригада опровергает полный захват Угледара оккупантами - СМИ

72-я бригада опровергает полный захват Угледара оккупантами - СМИ

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 19:31  •  2590 просмотра

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Военные 72-й бригады отрицают полный захват Угледара. Они сообщили, что часть города все еще под контролем ВСУ, хотя большая территория оккупирована вражескими войсками.

В 72-й бригаде опровергли полный захват Угледара. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.

Детали

Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады опровергли информацию о полном захвате города Угледар оккупантами. В комментарии Общественному двое военных бригады сообщили, что по состоянию на вечер 1 октября отдельные части города все еще находятся под контролем Защитников Украины, хотя большая часть Угледара действительно оказалась под оккупацией российских войск.

Приказа о выходе из города бригада не получала

- заявил один из военнослужащих.

Напомним,

Ранее о захвате Угледара сообщил DeepState, опираясь на видеоматериалы, которые в течение 1 октября публиковали российские Telegram-каналы. На этих кадрах захватчики поднимали российские флаги на зданиях города.

В Угледаре продолжаются активные бои, ситуация тяжелая - руководитель ЦПД1 октября 2024, 11:46 • 12457 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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