72-я бригада опровергает полный захват Угледара оккупантами - СМИ
Киев • УНН
Военные 72-й бригады отрицают полный захват Угледара. Они сообщили, что часть города все еще под контролем ВСУ, хотя большая территория оккупирована вражескими войсками.
В 72-й бригаде опровергли полный захват Угледара. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.
Детали
Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады опровергли информацию о полном захвате города Угледар оккупантами. В комментарии Общественному двое военных бригады сообщили, что по состоянию на вечер 1 октября отдельные части города все еще находятся под контролем Защитников Украины, хотя большая часть Угледара действительно оказалась под оккупацией российских войск.
Приказа о выходе из города бригада не получала
Напомним,
Ранее о захвате Угледара сообщил DeepState, опираясь на видеоматериалы, которые в течение 1 октября публиковали российские Telegram-каналы. На этих кадрах захватчики поднимали российские флаги на зданиях города.
В Угледаре продолжаются активные бои, ситуация тяжелая - руководитель ЦПД1 октября 2024, 11:46 • 12457 просмотров