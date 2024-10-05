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рф готує нові штурмові групи під Оріховим та Роботиним - речник Сил оборони Півдня

рф готує нові штурмові групи під Оріховим та Роботиним - речник Сил оборони Півдня

Київ • УНН

 • 21281 перегляди

Речник Сил оборони Півдня повідомив про підготовку рф до нових атак на півдні України. Ворог перекидає війська та проводить розвідку, щоб взяти під контроль логістичні шляхи в Запорізькій області.

Під Оріховим та під Роботиним готуються нові штурмові групи росіян. Ворог перекидає туди особовий склад, проводить розвідку й за декілька днів, ймовірно активізує нові штурмові дії. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Де Оріхів, Мала Токмачка там так званий Роботинський виступ. Якщо тут буде якийсь прорив, то противник зможе взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя, на схід України там де наші Сили оборони тримають Донецьку область, тримають південну частину Запорізької області. Тому ворог намагатиметься взяти це під контроль, щоб обрізати нашу логістику", - розповів Волошин.

Тому за його словами зараз тривають і готуються ще нові штурмові дії. 

"Тому на цьому напрямку зараз тривають і готуються ще нові штурмові дії. За даними нашої розвідки під Оріховим, під Роботиним готуються нові штурмові групи. Ворог перекидає туди особовий склад, проводить розвідку, проводить логістичне забезпечення і в недалекому майбутньому, за кілька днів, ймовірно активізує нові штурмові дії", - сказав Волошин.

Окрім того, він повідомляв, що ситуація на півдні доволі складна.

"Про це  говорять ті факти, що не припиняється ні контрбатарейна боротьба, ні обстріли наших позицій, ні удари росіян по прилеглим до лінії бойового зіткнення населеним пунктам, і ракетні удари, і авіаційні удари, удари БПЛА. Тому на півдні доволі не спокійна ситуація. Лише за минулу добу по нашим позиціям було близько 300 обстрілів", - розповів Волошин.

Доповнення

Британська розвідка повідомляла, що після Вугледара на Донеччині імовірно для російських військ наступною ціллю може бути Велика Новосілка в Запорізькій області.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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