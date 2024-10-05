рф готовит новые штурмовые группы под Ореховым и Роботиным - спикер Сил обороны Юга

Под Ореховым и под Роботиным готовятся новые штурмовые группы россиян. Враг перебрасывает туда личный состав, проводит разведку и через несколько дней, вероятно активизирует новые штурмовые действия. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

«Где Орехов, Малая Токмачка там так называемый Роботинский выступ. Если здесь будет какой-то прорыв, то противник сможет взять под огневой контроль логистические пути, которые идут из Запорожья, на восток Украины там где наши Силы обороны держат Донецкую область, держат южную часть Запорожской области. Поэтому враг будет пытаться взять это под контроль, чтобы обрезать нашу логистику», - рассказал Волошин.

Поэтому по его словам сейчас продолжаются и готовятся еще новые штурмовые действия.

«Поэтому на этом направлении сейчас продолжаются и готовятся еще новые штурмовые действия. По данным нашей разведки под Ореховым, под Роботиным готовятся новые штурмовые группы. Враг перебрасывает туда личный состав, проводит разведку, проводит логистическое обеспечение и в недалеком будущем, через несколько дней, вероятно активизирует новые штурмовые действия», - сказал Волошин.

Кроме того, он сообщал, что ситуация на юге довольно сложная.

«Об этом говорят те факты, что не прекращается ни контрбатарейная борьба, ни обстрелы наших позиций, ни удары россиян по прилегающим к линии боевого соприкосновения населенным пунктам, и ракетные удары, и авиационные удары, удары БПЛА. Поэтому на юге довольно не спокойная ситуация. Только за минувшие сутки по нашим позициям было около 300 обстрелов», - рассказал Волошин.

Дополнение

Британская разведка сообщала, что после Угледара в Донецкой области предположительно для российских войск следующей целью может быть Великая Новоселка в Запорожской области.