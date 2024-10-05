Британська розвідка назвала наступу імовірну ціль росіян після Вугледара
Київ • УНН
Міноборони Великобританії повідомляє, що після Вугледара російські війська імовірно можуть націлитися на Велику Новосілку в Запорізькій області.
Після Вугледара на Донеччині імовірно для російських військ наступною ціллю може бути Велика Новосілка в Запорізькій області, ідеться у звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, передає УНН.
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Британська розвідка зазначає, що захоплення Вугледара відбулося після відновлення російської наступальної кампанії у вересні. Повідомляється, що росія робила нерегулярні спроби захопити Вугледар за останні два роки, зазнавши при цьому великих втрат.
"Імовірно, що російські війська намагатимуться продовжувати просування за Вугледар найближчими тижнями. На заході однією з імовірних цілей є населений пункт Велика Новосілка Запорізької області. За 8 км на північ розташоване смт Богоявленка", - заявили аналітики британської розвідки.
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