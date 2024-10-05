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Британська розвідка назвала наступу імовірну ціль росіян після Вугледара

Британська розвідка назвала наступу імовірну ціль росіян після Вугледара

Київ • УНН

 • 19324 перегляди

Міноборони Великобританії повідомляє, що після Вугледара російські війська імовірно можуть націлитися на Велику Новосілку в Запорізькій області.

Після Вугледара на Донеччині імовірно для російських військ наступною ціллю може бути Велика Новосілка в Запорізькій області, ідеться у звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, передає УНН.

Деталі

Британська розвідка зазначає, що захоплення Вугледара відбулося після відновлення російської наступальної кампанії у вересні. Повідомляється, що росія робила нерегулярні спроби захопити Вугледар за останні два роки, зазнавши при цьому великих втрат. 

"Імовірно, що російські війська намагатимуться продовжувати просування за Вугледар найближчими тижнями. На заході однією з імовірних цілей є населений пункт Велика Новосілка Запорізької області. За 8 км на північ розташоване смт Богоявленка", - заявили аналітики британської розвідки.

Доповнення

В ОСУВ "Хортиця" 2 жовтня повідомили, що вище командування надало дозвіл на виведення підрозділів з Вугледару для "збереження особового складу і бойової техніки"

Пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка повідомляв, що вихід Сил оборони із Вугледару Донецької області дозволив мінімізувати втрати Сил оборони. Надалі тримати місто вже було би критично важко для українських підрозділів. 

Зеленський про вихід ЗСУ з Вугледару: життя бійців важливіші, ніж будь-які забудови03.10.24, 16:30 • 14953 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
zaporizka-oblastЗапорізька область
ministerstvo-oborony-velyka-brytaniiaМіністерство оборони (Велика Британія)
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
vuhledarВугледар
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський

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