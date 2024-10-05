Британская разведка назвала наступления вероятную цель россиян после Угледара

После Угледара в Донецкой области вероятно для российских войск следующей целью может быть Великая Новоселка в Запорожской области, говорится в отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, передает УНН.

Детали

Британская разведка отмечает, что захват Угледара произошел после возобновления российской наступательной кампании в сентябре. Сообщается, что россия предпринимала нерегулярные попытки захватить Угледар за последние два года, понеся при этом большие потери.

"Вероятно, что российские войска будут пытаться продолжать продвижение за Угледар в ближайшие недели. На западе одной из вероятных целей является населенный пункт Великая Новоселка Запорожской области. В 8 км к северу расположен пгт Богоявленка", - заявили аналитики британской разведки.

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В ОСГВ "Хортица" 2 октября сообщили, что высшее командование дало разрешение на вывод подразделений из Угледара для "сохранения личного состава и боевой техники"

Пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. Черных Запорожцев Арсений Прилипка сообщал, что выход Сил обороны из Угледара Донецкой области позволил минимизировать потери Сил обороны. В дальнейшем держать город уже было бы критически трудно для украинских подразделений.

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