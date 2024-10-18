На фронті сталось понад 200 боїв за добу, майже половина з яких - на Покровському та Курахівському напрямках

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5504 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 15531 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 32010 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 47517 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 82285 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66846 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79036 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94018 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87403 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179107 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 12016 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10628 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 9996 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 4036 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 5400 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 32014 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179107 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334982 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268720 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379127 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1930 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 47519 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18454 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23560 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29227 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

На фронті сталось понад 200 боїв за добу, майже половина з яких - на Покровському та Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 19929 перегляди

За добу відбулося 210 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 62 авіаудари та понад 4060 обстрілів, втративши 1530 осіб.

На фронті сталось понад 200 боїв за добу, майже половина з яких - на Покровському та Курахівському напрямках

Ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 18 жовтня, передає УНН.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаудари, зокрема, скинув 113 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4060 обстрілів, з них 125 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1450 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і одну іншу важливу ціль противника.

На Харківському напрямку ворог сім разів безуспішно штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Вишневого та Надії.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки, Кремінної та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів у районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у бік Торецька, Неліпівки та поблизу Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Промінь та Селидове.

Ще плюс 1530 окупантів і 13 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога18.10.24, 07:48 • 23511 переглядiв

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки, Антонівки та Георгіївки. Окрім цього, ворог атакував поблизу Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Водяного.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 штурмів наших позицій в районах Вугледара та Левадного.

На Оріхівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога поблизу Новоандріївки.

П’ять разів безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 31 авіудар 58 КАБами по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

У Чорному морі перебуває один ворожий корабель-ракетоносій18.10.24, 06:57 • 86482 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Лиман, Україна
Збройні сили України
Вугледар
Курахове
Україна
Краматорськ
Чернігів
Суми
Куп'янськ
Харків
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72