На фронті сталось понад 200 боїв за добу, майже половина з яких - на Покровському та Курахівському напрямках

Ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 18 жовтня, передає УНН.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаудари, зокрема, скинув 113 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4060 обстрілів, з них 125 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1450 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і одну іншу важливу ціль противника.

На Харківському напрямку ворог сім разів безуспішно штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Вишневого та Надії.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки, Кремінної та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів у районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у бік Торецька, Неліпівки та поблизу Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Промінь та Селидове.

Ще плюс 1530 окупантів і 13 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки, Антонівки та Георгіївки. Окрім цього, ворог атакував поблизу Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Водяного.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 штурмів наших позицій в районах Вугледара та Левадного.

На Оріхівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога поблизу Новоандріївки.

П’ять разів безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 31 авіудар 58 КАБами по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

У Чорному морі перебуває один ворожий корабель-ракетоносій