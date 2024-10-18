У Чорному морі перебуває один ворожий корабель-ракетоносій
Київ • УНН
ВМС ЗСУ повідомляють про наявність у Чорному морі одного російського корабля-носія крилатих ракет "Калібр". У Середземному морі знаходяться 4 ворожі кораблі, 3 з яких мають до 16 ракет "Калібр".
Станом на ранок п'ятниці, 18 жовтня, армія рф утримує в Чорному морі один носій крилатих ракет "Калібр". Утім ракети на кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ, пише УНН.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
Деталі
Також зазначається, що в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
Плетенчук: навіть якщо в морі є кілька носіїв крилатих ракет - це не означає, що буде обстріл17.10.24, 10:57 • 13330 переглядiв