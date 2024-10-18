В Черном море находится один вражеский корабль-ракетоноситель

По состоянию на утро пятницы, 18 октября, армия рф удерживает в Черном море один носитель крылатых ракет "Калибр". Впрочем ракеты на корабле отсутствуют. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, - говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 9 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Плетенчук: даже если в море есть несколько носителей крылатых ракет - это не значит, что будет обстрел