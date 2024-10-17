Плетенчук: даже если в море есть несколько носителей крылатых ракет - это не значит, что будет обстрел

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что наличие нескольких носителей крылатых ракет в море не означает неизбежный обстрел. Он подчеркнул, что россияне редко используют ракеты в одиночку из-за их низкой эффективности, и сейчас такие корабли чаще выполняют роль отвлечения систем противовоздушной обороны.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

В море наблюдается носитель крылатых ракет, кроме того для того, чтобы развернуться, выйти в море и отстреляться россиянам не нужно много времени, речь идет о часах

Плетенчук отметил, что на практике, когда в море находится 1-2 подводные лодки, и только одна из них оснащена крылатыми ракетами, то эти лодки не выполняют задач с применением ракет, а занимаются охраной пункта базирования.

Он также подчеркнул, что даже если россияне решат запускать ракеты отдельно, без комбинированных атак, такая тактика является неэффективной, поэтому враг больше не использует ракеты в одиночку.

Даже если несколько единиц кораблей, которые являются носителями крылатых выходят в море - это не значит, что обязательно будет обстрел. Низкая эффективность по состоянию на сейчас этих систем вооружения, заставило врага использовать их больше для отвлечения ПВО. В общем, могу сказать, что ситуация стабильная