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Плетенчук: навіть якщо в морі є кілька носіїв крилатих ракет - це не означає, що буде обстріл

Київ • УНН

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Речник ВМС Плетенчук заявив, що присутність кількох носіїв крилатих ракет у морі не означає неминучий обстріл. Росіяни рідко використовують ракети поодинці через низьку ефективність, частіше для відволікання ППО.

Плетенчук: навіть якщо в морі є кілька носіїв крилатих ракет - це не означає, що буде обстріл

Речник ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що наявність кількох носіїв крилатих ракет у морі не означає неминучий обстріл. Він підкреслив, що росіяни рідко використовують ракети поодинці через їхню низьку ефективність, і зараз такі кораблі частіше виконують роль відволікання систем протиповітряної оборони.

Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.

В морі спостерігається носій крилатих ракет, крім того для того, щоб розгорнутися, вийти в море і відстрілятися росіянам не потрібно багато часу, мова йде про години

- сказав Плетенчук.

Плетенчук зазначив, що на практиці, коли в морі перебуває 1-2 підводні човни, і лише один із них оснащений крилатими ракетами, то ці човни не виконують завдань із застосуванням ракет, а займаються охороною пункту базування.

Він також підкреслив, що навіть якщо росіяни вирішать запускати ракети окремо, без комбінованих атак, така тактика є неефективною, тому ворог більше не використовує ракети поодинці.

Навіть, якщо кілька одиниць кораблів, які є носіями крилатих виходять в море — це не означає, що обовʼязково буде обстріл. Низька ефективність станом на зараз цих систем озброєння, змусило ворога використовувати їх більше для відволікання ППО. Загалом, можу сказати, що ситуація стабільна

- додав речник ВМС.

Нагадаємо

Плетенчук розповів, що Азовське море знаходиться під вогневим контролем Військово-морських сил ЗСУ.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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