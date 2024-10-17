Плетенчук: навіть якщо в морі є кілька носіїв крилатих ракет - це не означає, що буде обстріл
Київ • УНН
Речник ВМС Плетенчук заявив, що присутність кількох носіїв крилатих ракет у морі не означає неминучий обстріл. Росіяни рідко використовують ракети поодинці через низьку ефективність, частіше для відволікання ППО.
Речник ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що наявність кількох носіїв крилатих ракет у морі не означає неминучий обстріл. Він підкреслив, що росіяни рідко використовують ракети поодинці через їхню низьку ефективність, і зараз такі кораблі частіше виконують роль відволікання систем протиповітряної оборони.
Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.
В морі спостерігається носій крилатих ракет, крім того для того, щоб розгорнутися, вийти в море і відстрілятися росіянам не потрібно багато часу, мова йде про години
Плетенчук зазначив, що на практиці, коли в морі перебуває 1-2 підводні човни, і лише один із них оснащений крилатими ракетами, то ці човни не виконують завдань із застосуванням ракет, а займаються охороною пункту базування.
Він також підкреслив, що навіть якщо росіяни вирішать запускати ракети окремо, без комбінованих атак, така тактика є неефективною, тому ворог більше не використовує ракети поодинці.
Навіть, якщо кілька одиниць кораблів, які є носіями крилатих виходять в море — це не означає, що обовʼязково буде обстріл. Низька ефективність станом на зараз цих систем озброєння, змусило ворога використовувати їх більше для відволікання ППО. Загалом, можу сказати, що ситуація стабільна
Нагадаємо
Плетенчук розповів, що Азовське море знаходиться під вогневим контролем Військово-морських сил ЗСУ.