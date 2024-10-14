Азовське море перебуває під вогневим контролем ВМС - Плетенчук
Київ • УНН
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Азовське море перебуває під вогневим контролем українських військово-морських сил. У Чорному морі залишаються два російські підводні човни, основна функція яких - охорона Новоросійська.
Азовське море знаходиться під вогневим контролем Військово-морських сил ЗСУ. Про це заявив речник ВМС ЗС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Вони докладають до (захисту Кримського моста - ред.) максимум зусиль й цей об'єкт й надалі залишається пріоритетним на який вони спрямовують всі свої ресурси. Ми навіть можемо з вами спостерігати, що такі об'єкти як нафтобаза виявилася не такою захищеною, як так званий Кримський міст
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Він нагадав, що в Чорному морі залишаються два підводних човни, які є носіями крилатих ракет, проте зазначив, що зараз їх основний функціонал - це охорона пункту базування Новоросійськ.
"В Азові, як і раніше ворожих кораблів не спостерігається через побоювання їх втратити у зв'язку з тим, що Азовське море знаходиться під вогневим контролем Військово-Морських сил ЗСУ", - заявив Плетенчук.