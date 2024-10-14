У Чорному морі виявлено два ворожі кораблі з ракетами "Калібр"
Київ • УНН
У Чорному морі зафіксовано два ворожі кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет. В Азовському морі ворожих кораблів немає, а в Середземному - два носії "Калібр" із залпом до 12 ракет.
У Чорному морі зафіксовано два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" з можливим загальним залпом до восьми ракет. Про це повідомляють Військово-морські Сили України, передає УНН.
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У той же час, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, що може свідчити про зниження активності противника в цьому регіоні.
В Середземному морі ситуація також залишається напруженою: там знаходяться два кораблі-носії "Калібр" з потенційним залпом до дванадцяти ракет.
У Чорному морі зафіксовано ворожий ракетоносій05.09.24, 07:29 • 25651 перегляд