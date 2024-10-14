В Черном море обнаружены два вражеских корабля с ракетами "Калибр"
Киев • УНН
В Черном море зафиксировано два вражеских корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет. В Азовском море вражеских кораблей нет, а в Средиземном - два носителя "Калибр" с залпом до 12 ракет.
В Черном море зафиксировано два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" с возможным общим залпом до восьми ракет. Об этом сообщают Военно-морские Силы Украины, передает УНН.
Детали
В то же время, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, что может свидетельствовать о снижении активности противника в этом регионе.
В Средиземном море ситуация также остается напряженной: там находятся два корабля-носителя "Калибр" с потенциальным залпом до двенадцати ракет.
В Черном море зафиксирован вражеский ракетоноситель5 сентября 2024, 04:29 • 25361 просмотр