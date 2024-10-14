В Черном море обнаружены два вражеских корабля с ракетами "Калибр"

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  120475 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  149972 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  162880 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  181814 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  169511 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  148225 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  136193 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115776 просмотра

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10 октября 2024, 08:55  •  108757 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107864 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

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Актуальное
В Черном море обнаружены два вражеских корабля с ракетами "Калибр"

В Черном море обнаружены два вражеских корабля с ракетами "Калибр"

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 03:19  •  2353 просмотра

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В Черном море зафиксировано два вражеских корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет. В Азовском море вражеских кораблей нет, а в Средиземном - два носителя "Калибр" с залпом до 12 ракет.

В Черном море зафиксировано два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" с возможным общим залпом до восьми ракет. Об этом сообщают Военно-морские Силы Украины, передает УНН.

Детали

В то же время, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, что может свидетельствовать о снижении активности противника в этом регионе.

В Средиземном море ситуация также остается напряженной: там находятся два корабля-носителя "Калибр" с потенциальным залпом до двенадцати ракет.

В Черном море зафиксирован вражеский ракетоноситель5 сентября 2024, 04:29 • 25361 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море