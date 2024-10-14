Азовское море находится под огневым контролем ВМС - Плетенчук
Киев • УНН
Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Азовское море находится под огневым контролем украинских военно-морских сил. В Черном море остаются две российские подводные лодки, основная функция которых - охрана Новороссийска.
Азовское море находится под огневым контролем Военно-морских сил ВСУ. Об этом заявил спикер ВМС ВС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Они прилагают к (защите Крымского моста - ред.) максимум усилий и этот объект и в дальнейшем остается приоритетным на который они направляют все свои ресурсы. Мы даже можем с вами наблюдать, что такие объекты как нефтебаза оказалась не такой защищенной, как так называемый Крымский мост
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Он напомнил, что в Черном море остаются две подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет, однако отметил, что сейчас их основной функционал - это охрана пункта базирования Новороссийск.
«В Азове по-прежнему вражеских кораблей не наблюдается из-за опасений их потерять в связи с тем, что Азовское море находится под огневым контролем Военно-Морских сил ВСУ», - заявил Плетенчук.