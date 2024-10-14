Азовское море находится под огневым контролем ВМС - Плетенчук

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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
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МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  174932 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  191311 просмотра

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10 октября 2024, 14:39  •  175703 просмотра

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
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Азовское море находится под огневым контролем ВМС - Плетенчук

Азовское море находится под огневым контролем ВМС - Плетенчук

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 09:04  •  7904 просмотра

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Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Азовское море находится под огневым контролем украинских военно-морских сил. В Черном море остаются две российские подводные лодки, основная функция которых - охрана Новороссийска.

Азовское море находится под огневым контролем Военно-морских сил ВСУ. Об этом заявил спикер ВМС ВС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Они прилагают к (защите Крымского моста - ред.) максимум усилий и этот объект и в дальнейшем остается приоритетным на который они направляют все свои ресурсы. Мы даже можем с вами наблюдать, что такие объекты как нефтебаза оказалась не такой защищенной, как так называемый Крымский мост

- сказал Плетенчук.

Заграждения, которыми рф пытается прикрыть Керченский мост, прибило к берегам Керчи13 октября 2024, 14:30 • 32812 просмотров

Он напомнил, что в Черном море остаются две подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет, однако отметил, что сейчас их основной функционал - это охрана пункта базирования Новороссийск.

«В Азове по-прежнему вражеских кораблей не наблюдается из-за опасений их потерять в связи с тем, что Азовское море находится под огневым контролем Военно-Морских сил ВСУ», - заявил Плетенчук.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
krimskii-mostКрымский мост