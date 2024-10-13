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Заграждения, которыми рф пытается прикрыть Керченский мост, прибило к берегам Керчи

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Фрагменты боновых заграждений, установленных Россией для защиты Керченского моста, плавают у берегов Керчи. Россия усиливает оборону моста, увеличивая количество барж и устанавливая дополнительные заграждения.

Боновые заграждения, которыми россия пытается защищать от возможных атак морских дронов ВСУ Керченский мост, плавают по акватории у берегов Керчи. Об этом сообщает издание Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Фрагменты боновых заграждений дрейфуют в районе городской набережной Керчи. Часть боновых заграждений морское течение прибило к берегу в центральном районе Керчи

 - сообщают корреспонденты издания.

Издание напоминает, что летом 2024 года россия начала размещать баржи на южной стороне моста, позже появились дополнительные баржи и плавучие боновые заграждения, идущие параллельно Керченскому мосту.

Новые спутниковые снимки показывают значительное увеличение числа барж, которые защищают мост. Керченский мост обеспечивает основной трафик в оккупированный Крым с российской территории, а также используется для военных поставок на территорию Крымского полуострова

- отмечает издание.

Напомним,

Российские оккупационные войска активно усиливают оборону Крымского моста, с помощью плавучих заграждений и барж, а также сооружая бетонные укрепления на берегу возле арочного пролета моста.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что россия продолжает стягивать на Керченский мост ПВО, даже выставочных образцов, а также начала строительство «загадочного сооружения» на Керченской переправе.

Павел Башинский

Павел Башинский

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