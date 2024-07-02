Бонові загородження і укріплення на березі: партизани показали, як виглядає оборона Кримського мосту
Київ • УНН
Російські окупаційні війська активно посилюють оборону Кримського мосту, за допомогою плавучих загороджень і барж, а також споруджуючи бетонні укріплення на березі біля арочного прольоту мосту.
Окупаційні війська рф в Криму активно посилюють оборону Кримського мосту - росіяни будуть бонові загородження на воді і бетонні укріплення на березі. Про це пише УНН з посиланням на "Кримский ветер".
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Видно лінія загороджень з плавучих елементів, а також лінія із скріплених тросами барж
Крім того, ведеться активне будівництво оборонних споруд – бетонних дотів – біля аркового прольоту мосту. Для цього окупанти створили допоміжний міст, яким переміщається техніка.
Нагадаємо
Партизани заявили, що у спробах посилити оборону Кримського мосту від українських дронів-камікадзе окупанти встановили навколо нього вже 11 барж та бонові сітки.