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Бонові загородження і укріплення на березі: партизани показали, як виглядає оборона Кримського мосту

Київ • УНН

 • 18234 перегляди

Російські окупаційні війська активно посилюють оборону Кримського мосту, за допомогою плавучих загороджень і барж, а також споруджуючи бетонні укріплення на березі біля арочного прольоту мосту.

Бонові загородження і укріплення на березі: партизани показали, як виглядає оборона Кримського мосту

Окупаційні війська рф в Криму активно посилюють оборону Кримського мосту - росіяни будуть бонові загородження на воді і бетонні укріплення на березі. Про це пише УНН з посиланням на "Кримский ветер".

Деталі

Видно лінія загороджень з плавучих елементів, а також лінія із скріплених тросами барж

- йдеться у дописі. 

Крім того, ведеться активне будівництво оборонних споруд – бетонних дотів – біля аркового прольоту мосту. Для цього окупанти створили допоміжний міст, яким переміщається техніка.

Нагадаємо

Партизани заявили, що у спробах посилити оборону Кримського мосту від українських дронів-камікадзе окупанти встановили навколо нього вже 11 барж та бонові сітки.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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