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Бонові сітки та баржі: партизани показали, як виглядає російська оборона навколо Кримського мосту

Бонові сітки та баржі: партизани показали, як виглядає російська оборона навколо Кримського мосту

Київ • УНН

 • 50522 перегляди

Російські окупанти встановили 11 барж і бонових загороджень навколо Кримського мосту, намагаючись посилити його захист від українських безпілотників-камікадзе.

У спробах посилити оборону Кримського мосту від українських дронів-камікадзе окупанти встановили навколо нього вже 11 барж та бонові сітки. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", передає УНН

Деталі

Бонові мережі та баржі - так виглядають зараз загородження біля Керченського мосту.  Так російські військові намагаються захистити міст від українських морських дронів

- йдеться в дописі. 

Плетенчук прокоментував виставлені росією баржі вздовж Кримського мосту05.06.24, 11:13 • 32665 переглядiв

Зазначається, що будівництво таких "ліній оборони" досі триває. Зокрема біля північно-західної частини мостової споруди вже встановлено 11 барж, а днями схожі процеси розпочались в південно-східній частині.

Нагадаємо

Проукраїнські партизани з руху "АТЕШ" повідомляли, що в окупованому Криму російські війська виставили старі баржі вздовж Керченського мосту. Таким чином вони намагаються захистити споруду від українських морських дронів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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