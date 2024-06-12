Бонові сітки та баржі: партизани показали, як виглядає російська оборона навколо Кримського мосту
Київ • УНН
Російські окупанти встановили 11 барж і бонових загороджень навколо Кримського мосту, намагаючись посилити його захист від українських безпілотників-камікадзе.
У спробах посилити оборону Кримського мосту від українських дронів-камікадзе окупанти встановили навколо нього вже 11 барж та бонові сітки. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", передає УНН.
Деталі
Бонові мережі та баржі - так виглядають зараз загородження біля Керченського мосту. Так російські військові намагаються захистити міст від українських морських дронів
Плетенчук прокоментував виставлені росією баржі вздовж Кримського мосту05.06.24, 11:13 • 32665 переглядiв
Зазначається, що будівництво таких "ліній оборони" досі триває. Зокрема біля північно-західної частини мостової споруди вже встановлено 11 барж, а днями схожі процеси розпочались в південно-східній частині.
Нагадаємо
Проукраїнські партизани з руху "АТЕШ" повідомляли, що в окупованому Криму російські війська виставили старі баржі вздовж Керченського мосту. Таким чином вони намагаються захистити споруду від українських морських дронів.