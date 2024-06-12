В попытках усилить оборону Крымского моста от украинских дронов-камикадзе оккупанты установили вокруг него уже 11 барж и боновые сетки. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

Детали

Боновые сети и баржи - так выглядят сейчас заграждения возле Керченского моста. Так российские военные пытаются защитить мост от украинских морских дронов - говорится в заметке.

Плетенчук прокомментировал выставленные россией барж вдоль Крымского моста

Отмечается, что строительство таких "линий обороны" до сих пор продолжается. В частности, у северо-западной части мостового сооружения уже установлено 11 барж, а на днях похожие процессы начались в юго-восточной части.

Напомним

Проукраинские партизаны из движения "АТЕШ" сообщали, что в оккупированном Крыму российские войска выставили старые баржи вдоль Керченского моста. Таким образом они пытаются защитить сооружение от украинских морских дронов.