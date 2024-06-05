Плетенчук прокомментировал выставленные россией барж вдоль Крымского моста

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
  •  6891 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
  •  39252 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Эксклюзив
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
  •  44671 просмотра

Потребность в военных медиках велика - Минобороны

Эксклюзив
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
  •  43835 просмотра

"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

Эксклюзив
Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
  •  47360 просмотра

Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой

Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  109535 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  114932 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
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Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

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Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
4 июня 2024, 08:41  •  109842 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  138534 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  155708 просмотра

Плетенчук прокомментировал выставленные россией барж вдоль Крымского моста

российские оккупанты разместили вдоль Крымского моста старые баржи в качестве барьера для защиты сооружения от потенциальных атак беспилотников украинских ВМС.

Война •   •  10977 просмотра
Плетенчук прокомментировал выставленные россией барж вдоль Крымского моста

В Днепре задержали агентку российского гру и ее дочь, которая восхваляла путина

Служба безопасности задержала в Днепре агентку гру и ее дочь, которые восхваляли путина и российские оккупационные войска. Женщине было поручено корректировать огонь противника по позициям украинских военных в Днепропетровской области.

Война •   •  10312 просмотра
В Днепре задержали агентку российского гру и ее дочь, которая восхваляла путина

На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

Компания "Олсидз Блэк Си" украинского бизнесмена Вячеслава Петрище, который был связан с Партией Регионов, уже не впервые пытается сорвать работу зернового коридора.

Экономика •   •  36369 просмотра
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

В Украине ограничения на электричество в течение суток, из-за непогоды без света 200 населенных пунктов - Минэнерго

В Украине сегодня ограничения на электроснабжение применяются в течение суток. Из-за непогоды обесточены 200 населенных пунктов.

Общество •   •  9955 просмотра
В Украине ограничения на электричество в течение суток, из-за непогоды без света 200 населенных пунктов - Минэнерго

"Никогда не было ограничений" - Белый дом о сбивании украинцами вражеских самолетов в россии

По словам советника Белого дома по коммуникациям по национальной безопасности Джона Кирбы, для Украины никогда не было ограничений на сбитие самолетов противника, даже если эти самолеты не находятся в воздушном пространстве Украины.

Война •   •  11566 просмотра
"Никогда не было ограничений" - Белый дом о сбивании украинцами вражеских самолетов в россии

Плановые отключения света сегодня тоже могут быть продолжительными - Укрэнерго

Дефицит в энергосистеме Украины достаточно значительный, поэтому плановые отключения электроэнергии сегодня также могут длиться и более 4 часов, в зависимости от времени суток.

Общество •   •  10717 просмотра
Плановые отключения света сегодня тоже могут быть продолжительными - Укрэнерго

В минобороны рф заявили о ночной атаке БПЛА на три области: что известно

россия утверждает, что якобы сбила 5 беспилотников над воронежской, курской и белгородской областями.

Новости Мира •   •  8715 просмотра
В минобороны рф заявили о ночной атаке БПЛА на три области: что известно

Колесник рассказал о плане действий по восстановлению мощности энергетики: применят ряд упрощений

Правительство упрощает условия строительства генерирующих объектов, отменяет налоги на импорт энергетического оборудования и разрабатывает инструменты кредитования для увеличения дополнительных генерирующих мощностей и подготовки к отопительному сезону.

Экономика •   •  9110 просмотра
Колесник рассказал о плане действий по восстановлению мощности энергетики: применят ряд упрощений

80-летие высадки союзников в Нормандии: Байден выступит во Франции с речью о демократии

Президент США Джо Байден прибыл во Францию, чтобы почтить 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии и выступить с речью о демократии на фоне войны России против Украины.

политика •   •  8898 просмотра
80-летие высадки союзников в Нормандии: Байден выступит во Франции с речью о демократии

"Укрпочта" вводит услугу оплаты упаковки получателем

"Укрпочта" внедряет услугу, позволяющую получателям оплачивать тару для посылок, избавляя от необходимости покупать коробки или упаковку отдельно.

Общество •   •  7727 просмотра
"Укрпочта" вводит услугу оплаты упаковки получателем