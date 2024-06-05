Плетенчук прокомментировал выставленные россией барж вдоль Крымского моста

российские оккупанты ранее держали вокруг Крымского моста более 10 единиц корабельно-катерного состава. Пока не выводят их из-за страха потерять. Старые баржи вдоль моста могут использовать теоретически для размещения на них средств, которые могли бы сбить с курса ракету. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свободы, передает корреспондент УНН.

Они там всюду заборы лепят, заборы, что вдоль трассы, что вдоль моста (Крымского – ред.) то есть теоретически конечно они должны как-то влиять на маршрут дронов, потому что конечно такую конструкцию уничтожить можно, но для этого нужно потратить соответственно тот же дрон и сколько та баржа будет тонуть, тоже не понятно. Поэтому все эти меры призваны компенсировать корабельно-катерную группировку вокруг моста - сказал Плетенчук.

По его словам, ранее вокруг Крымского моста россия держала более 10 единиц корабельно-катерного состава.

Возникает закономерный вопрос, если вы раньше вокруг моста держали более 10 единиц корабельно-катерного состава, то что изменилось и почему вы теперь там держите ноль? видимо, как-то надо там из воды защищать. Это же не потому что передумали, тактику изменили. Нет, потому что не могут выйти в море - отметил Плетенчук.

Он пояснил, что россияне не выводят корабельно-катерный состав из-за опасений его потерять.

То есть у них такая ситуация получается интересная, когда и так плохо, и так плохо. Вывести корабли означает, что можно их потерять, а на базе их держать, получается, что применения нет. Но по факту такой они избрали путь. Для выхода в море применяют они в последнее время лишь подводные лодки. Но компенсировать это конечно надо, и вот они компенсируют таким образом-это заграждение, это усиленная именно воздушная составляющая, потому что с этим у них пока все более - менее в рамках штатной работы - рассказал Плетенчук.

По его словам, в использовании биржевых заграждений вдоль Крымского моста может быть несколько целей.

Что касается биржевых заграждений, то здесь может быть несколько целей на самом деле. Теоретически они могут размещать на них средства, которые могли бы озадачить ракету, ну да, очень теоретически. Потому что некоторые советские системы наведения могут воспринимать такой объект за мост, когда они находятся на подлете к нему - сказал Плетенчук

Дополнение

Об украинских партизанах из движения "АТЕШ" сообщали, что в оккупированном Крыму российские войска выставили старые баржи вдоль Керченского моста. Таким образом они пытаются защитить сооружение от украинских морских дронов.

рф прекратила использовать Крымский мост для военных поставок - The Independent