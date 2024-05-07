рф прекратила использовать Крымский мост для военных поставок - The Independent

Анализ спутниковых снимков подтвердил, что рф прекратила использование Крымского моста для обеспечения военных нужд в войне с Украиной. Об этом сообщает The Independent, передает УНН.

Детали

На основе анализа спутниковых снимков установлено, что рф прекратила использование Крымского моста для поставки войск в Украину.

Поэтому, вместо этого способа, москва перешла на использование сухопутных маршрутов в восточной части аннексированного Крыма для обеспечения своих военных операций на линии фронта.

Аналитики указывают, что Крымский мост потерял стратегическое значение из-за неоднократных атак Украины на Керченский мост, который соединяет материковую рф с Крымом.

Следовательно, изображения показывают отсутствие движения транспорта на мосту.

По данным, только один грузовой поезд был замечен на мосту за 3 месяца, перевозя топливо. В течение марта и апреля, по словам Molfar, на мосту не было ни одного движения военных транспортных средств.

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