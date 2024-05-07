рф прекратила использовать Крымский мост для военных поставок - The Independent

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  109882 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
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Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  225852 просмотра

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  210875 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206676 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173781 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

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Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113814 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129066 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

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Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126605 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

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3 мая 2024, 16:08  •  230150 просмотра
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30 апреля 2024, 14:32  •  388885 просмотра
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Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  395365 просмотра
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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

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рф прекратила использовать Крымский мост для военных поставок - The Independent

рф прекратила использовать Крымский мост для обеспечения своих военных операций в войне с Украиной.

Война •   •  2522 просмотра
рф прекратила использовать Крымский мост для военных поставок - The Independent

Шольц поддерживает использование замороженных российских активов на закупку оружия для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает использование до 90% замороженных российских активов для финансирования закупок оружия для Украины.

Война •   •  3223 просмотра
Шольц поддерживает использование замороженных российских активов на закупку оружия для Украины

Израильские танки въехали в Рафах возле границы с Египтом

Израильские танки въехали в город Рафах на юге Сектора Газа, приблизившись на 200 метров к египетской границе, несмотря на то, что ХАМАС принял предложение о прекращении огня от Египта и Катара.

Новости Мира •   •  2928 просмотра
Израильские танки въехали в Рафах возле границы с Египтом

Украинский лучник Михаил Усач получил первую олимпийскую лицензию в стрельбе из лука на Париж-2024

Михаил Усач получил первую олимпийскую лицензию для Украины на Игры-2024 по стрельбе из лука, победив серебряного призера из Италии на европейском отборочном турнире в немецком Эссене.

спорт •   •  3368 просмотра
Украинский лучник Михаил Усач получил первую олимпийскую лицензию в стрельбе из лука на Париж-2024

кремлевская индоктринация: на захваченных территориях Украины презентуют новый учебник истории

рф презентует новый учебник истории на временно оккупированных украинских территориях для внедрения своей идеологии и формирования "исторического нарратива", который легитимизирует власть оккупантов.

Война •   •  4569 просмотра
кремлевская индоктринация: на захваченных территориях Украины презентуют новый учебник истории

Сибига обсудил с послом Германии конференцию по восстановлению Украины и Инаугурационный Саммит мира

С послом Германии Мартином Егером первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил подготовки к конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине и Инаугурационного Саммита мира.

Война •   •  4493 просмотра
Сибига обсудил с послом Германии конференцию по восстановлению Украины и Инаугурационный Саммит мира

Пентагон не видит изменений в стратегических ядерных силах рф - представитель Пентагона Патрик Райдер

Пентагон не видит изменений в стратегических ядерных силах рф, несмотря на "безответственную риторику" москвы относительно проведения ядерных учений.

Война •   •  4948 просмотра
Пентагон не видит изменений в стратегических ядерных силах рф - представитель Пентагона Патрик Райдер

Кибератака на Минобороны Великобритании: хакеры взломали серверы

Масштабная утечка данных в Министерстве обороны Великобритании привела к утечке конфиденциальных личных и финансовых данных военнослужащих, что потенциально может быть связано с кибератакой из Китая.

Криминал и ЧП •   •  4902 просмотра
Кибератака на Минобороны Великобритании: хакеры взломали серверы

Оккупанты продвинулись вблизи Новопокровского в Донецкой области - DeepState

В Донецкой области противник продвинулся вперед возле Новопокровского.

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Оккупанты продвинулись вблизи Новопокровского в Донецкой области - DeepState

Литва отправит Украине необходимые системы противовоздушной обороны

Литва предоставит Украине системы противовоздушной обороны, присоединившись к Германии в предоставлении дополнительной военной поддержки.

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Литва отправит Украине необходимые системы противовоздушной обороны