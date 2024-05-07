рф припинила використовувати Кримський міст для військових поставок - The Independent
Київ • УНН
рф припинила використовувати Кримський міст для забезпечення своїх військових операцій у війні з Україною.
Аналіз супутникових знімків підтвердив, що рф припинила використання Кримського мосту для забезпечення військових потреб у війні з Україною. Про це повідомляє The Independent, передає УНН.
Деталі
На основі аналізу супутникових знімків встановлено, що рф припинила використання Кримського мосту для постачання військ в Україні.
Відтак, замість цього способу, москва перейшла на використання сухопутних маршрутів у східній частині анексованого Криму для забезпечення своїх військових операцій на лінії фронту.
Аналітики вказують, що Кримський міст втратив стратегічне значення через неодноразові атаки України на Керченський міст, який з'єднує материкову рф з Кримом.
Відтак, зображення показують відсутність руху транспорту на мосту.
За даними, лише один вантажний потяг був помічений на мосту за 3 місяці, перевозячи пальне. Протягом березня та квітня, за словами Molfar, на мосту не було жодного руху військових транспортних засобів.
Кримський міст посилено захищається, але над цим працюють – ГУР07.04.24, 14:27 • 32555 переглядiв