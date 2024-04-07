Крымский мост усиленно защищается, но над этим работают - ГУР

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
hardianХранитель
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
krymКрым
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  168971 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  170270 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  169631 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  149287 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  108599 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127048 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118664 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120462 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112575 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101437 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Новости по теме
Крымский мост усиленно защищается, но над этим работают - ГУР

Крымский мост усиленно защищается, но над этим работают - ГУР

  •  11280 просмотра
Буданов о призыве Папы Римского к обмену "всех на всех": осталось убедить рф

Буданов о призыве Папы Римского к обмену "всех на всех": осталось убедить рф

  •  14517 просмотра
Войска рф за сутки обстреляли 16 населенных пунктов на Сумщине

Войска рф за сутки обстреляли 16 населенных пунктов на Сумщине

  •  14856 просмотра
Буданов рассказал, когда и где россия активизирует наступление

Буданов рассказал, когда и где россия активизирует наступление

  •  15242 просмотра
Киевщина передает очередную партию из 600 FPV дронов 72 ОМБр им. Черных Запорожцев - Руслан Кравченко

Киевщина передает очередную партию из 600 FPV дронов 72 ОМБр им. Черных Запорожцев - Руслан Кравченко

  •  15785 просмотра
Немецкие истребители поднимались в воздух из-за самолета рф над Балтийским морем

Немецкие истребители поднимались в воздух из-за самолета рф над Балтийским морем

  •  16173 просмотра
В Харькове зафиксировано четыре прилета по городу: попадания по жилому сектору - Терехов

В Харькове зафиксировано четыре прилета по городу: попадания по жилому сектору - Терехов

  •  18674 просмотра
Как безопасно пользоваться генераторами: советы спасателей

Как безопасно пользоваться генераторами: советы спасателей

  •  19537 просмотра
На Днепропетровщине уничтожен БпЛА противника

На Днепропетровщине уничтожен БпЛА противника

  •  19932 просмотра
Китай анонсировал визит Лаврова на следующей неделе

Китай анонсировал визит Лаврова на следующей неделе

  •  18233 просмотра

Популярные

Вражеские силы ударили ракетой по Одессе: пожар и разрушения, есть пострадавшие

Вражеские силы ударили ракетой по Одессе: пожар и разрушения, есть пострадавшие

  •  105826 просмотра
Оккупанты ударили беспилотниками по Харькову: пострадало мирное население

Оккупанты ударили беспилотниками по Харькову: пострадало мирное население

  •  104611 просмотра
За 24 часа погибло 820 военнослужащих рф

За 24 часа погибло 820 военнослужащих рф

  •  102662 просмотра
российские обстрелы повредили электросеть в 3 населенных пунктах Николаевщины

российские обстрелы повредили электросеть в 3 населенных пунктах Николаевщины

  •  101045 просмотра
За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 88 авиационных атак, 71 залповый обстрел

За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 88 авиационных атак, 71 залповый обстрел

  •  68292 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  208967 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  237621 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  299898 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  370913 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  371336 просмотра

Крымский мост усиленно защищается, но над этим работают - ГУР

Крымский мост тщательно охраняется и защищается россией, но украинские спецслужбы работают над этим вопросом, поскольку он остается важной целью для прерывания российских поставок.

Война •   •  11280 просмотра
Крымский мост усиленно защищается, но над этим работают - ГУР

Буданов о призыве Папы Римского к обмену "всех на всех": осталось убедить рф

Украинская разведка поддерживает призыв Папы Римского о проведении обмена пленными по формуле "всех на всех". Однако, Украина не видит заинтересованности российской стороны в таком действии.

Война •   •  14517 просмотра
Буданов о призыве Папы Римского к обмену "всех на всех": осталось убедить рф

Войска рф за сутки обстреляли 16 населенных пунктов на Сумщине

За минувшие сутки российские войска 89 раз обстреляли 16 населенных пунктов в Сумской области Украины, повредив инфраструктуру и транспортные средства.

Война •   •  14856 просмотра
Войска рф за сутки обстреляли 16 населенных пунктов на Сумщине

Буданов рассказал, когда и где россия активизирует наступление

Украина ожидает, что россия активизирует свое наступление в конце весны и в начале лета, особенно на Донбассе, продвигаясь в направлении Часового Яра и Покровска, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Война •   •  15242 просмотра
Буданов рассказал, когда и где россия активизирует наступление

Киевщина передает очередную партию из 600 FPV дронов 72 ОМБр им. Черных Запорожцев - Руслан Кравченко

Киевская область закупила очередную партию из 600 беспилотников FPV, из которых 100 - с ночным видением, в 72-ю Отдельную Запорожскую бригаду им. Черных Запорожцев, которая защищает Украину на Востоке.

Война •   •  15785 просмотра
Киевщина передает очередную партию из 600 FPV дронов 72 ОМБр им. Черных Запорожцев - Руслан Кравченко

Немецкие истребители поднимались в воздух из-за самолета рф над Балтийским морем

Немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик, летевший без транспондера, над Балтийским морем 6 апреля.

Новости Мира •   •  16173 просмотра
Немецкие истребители поднимались в воздух из-за самолета рф над Балтийским морем

В Харькове зафиксировано четыре прилета по городу: попадания по жилому сектору - Терехов

Четыре российских авиаудара попали в жилые районы Харькова, информация о пострадавших уточняется.

Война •   •  18674 просмотра
В Харькове зафиксировано четыре прилета по городу: попадания по жилому сектору - Терехов

Как безопасно пользоваться генераторами: советы спасателей

Из-за российских атак в Украине снова происходят перебои с электроснабжением, и спасатели напомнили, как безопасно пользоваться бензиновыми и дизельными генераторами.

Общество •   •  19537 просмотра
Как безопасно пользоваться генераторами: советы спасателей

На Днепропетровщине уничтожен БпЛА противника

Около 11:00 в Криворожском районе Днепропетровской области был уничтожен российский беспилотник.

Война •   •  19932 просмотра
На Днепропетровщине уничтожен БпЛА противника

Китай анонсировал визит Лаврова на следующей неделе

Министр иностранных дел россии сергей лавров посетит Китай 8-9 апреля с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И.

Новости Мира •   •  18233 просмотра
Китай анонсировал визит Лаврова на следующей неделе