Крымский мост усиленно защищается, но над этим работают - ГУР

Крымский мост усиленно охраняется и защищается рф. Но все над этим работают. Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью ARD, передает УНН.

Детали

Отмечается, что важным объектом для прерывания российских поставок остается Крымский мост.

Мост усиленно охраняется и защищается. Но все над этим работают, - сказал Буданов.

Дополнение

The Guardian со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников в ГУР сообщало, что в этом году Украина хочет уничтожить крымский мост, поэтому спецслужбы уже готовятся к новой атаке.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отмечал, что Крымский мост является военной целью, которая подлежит уничтожению. Поэтому информация.

