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Плетенчук прокоментував виставлені росією баржі вздовж Кримського мосту

Плетенчук прокоментував виставлені росією баржі вздовж Кримського мосту

Київ • УНН

 • 32663 перегляди

російські окупанти розмістили вздовж Кримського мосту старі баржі в якості бар'єру для захисту споруди від потенційних атак безпілотників українських ВМС.

російські окупанти раніше тримали навколо Кримського мосту понад 10 одиниць корабельно-катерного складу. Наразі не виводять їх через страх втратити. Старі баржі вздовж мосту можуть використовувати теоретично для розміщення на них засобів, які могли б збити з курсу ракету. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свободи, передає кореспондент УНН.

Вони там усюди забори ліплять, паркани, що вздовж траси, що вздовж мосту (Кримського – ред.)  Тобто теоретично звісно вони мають якось впливати на маршрут дронів, тому що звісно таку конструкцію знищити можна, але для цього потрібно витратити відповідно той самий дрон і скільки та баржа буде тонути, теж не зрозуміло. Тому всі ці заходи покликані компенсувати корабельно-катерне угрупування навколо мосту

- сказав Плетенчук.

За його словами, раніше навколо Кримського мосту росія тримала більш як 10 одиниць корабельно-катерного складу. 

Виникає закономірне питання, якщо ви раніше навколо мосту тримали більш як 10 одиниць корабельно-катерного складу, то що змінилося й чому ви тепер там тримаєте нуль?  Мабуть, якось треба там з води захищати. Це ж не тому що передумали, тактику змінили. Ні, тому що не можуть вийти в море

- зазначив Плетенчук.

Він пояснив, що росіяни не виводять корабельно-катерний склад через побоювання його втратити.

Тобто у них така ситуація виходить цікава, коли і так погано, і так погано. Вивести кораблі означає, що можна їх втратити, а на базі їх тримати, виходить, що застосування немає. Але по факту такий вони обрали шлях. Для виходу в море застосовують вони останнім часом лише підводні човни. Але компенсувати це звісно треба, і от вони компенсують в такий спосіб – це загородження, це посилена саме повітряна складова, тому що з цим в них поки що все більш-менш в рамках штатної роботи

- розповів Плетенчук.

За його словами, у використанні баржових загороджень вздовж Кримського мосту може бути кілька цілей.

Що стосується баржових загороджень, то тут може бути кілька цілей насправді. Теоретично вони можуть розміщувати на них засоби, які могли б спантеличити ракету, ну так, дуже теоретично. Тому що деякі радянські системи наведення можуть сприймати такий об’єкт за міст, коли вони знаходяться на підльоті до нього

- сказав Плетенчук

Доповнення

Проукраїнські партизани з руху "АТЕШ" повідомляли, що в окупованому Криму російські війська виставили старі баржі вздовж Керченського мосту. Таким чином вони намагаються захистити споруду від українських морських дронів.

рф припинила використовувати Кримський міст для військових поставок - The Independent07.05.24, 04:40 • 106582 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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