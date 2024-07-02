Оккупационные войска рф в Крыму активно усиливают оборону Крымского моста - россияне будут боновые заграждения на воде и бетонные укрепления на берегу. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Крымский ветер".

Детали

Видна линия заграждений из плавучих элементов, а также линия из скрепленных тросами барж - говорится в сообщении.

Кроме того, ведется активное строительство оборонительных сооружений - бетонных дотов - возле арочного пролета моста. Для этого оккупанты создали вспомогательный мост, по которому перемещается техника.

Напомним

Партизаны заявили, что в попытках усилить оборону Крымского моста от украинских дронов-камикадзе оккупанты установили вокруг него уже 11 барж и боновые сетки.