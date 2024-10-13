Загородження, якими рф намагається прикрити Керченський міст, прибило до берегів Керчі
Київ • УНН
Фрагменти бонових загороджень, встановлених Росією для захисту Керченського мосту, плавають біля берегів Керчі. Росія посилює оборону мосту, збільшуючи кількість барж та встановлюючи додаткові загородження.
Бонові загородження, якими росія намагається захищати від можливих атак морських дронів ЗСУ Керченський міст, плавають акваторією біля берегів Керчі. Про це повідомляє видання Радіо Свобода, передає УНН.
Деталі
Фрагменти бонових загороджень дрейфують у районі міської набережної Керчі. Частину бонових загороджень морська течія прибила до берега в центральному районі Керчі
Видання нагадує, що влітку 2024 року росія почала розміщувати баржі на південній стороні мосту, пізніше з’явилися додаткові баржі і плавучі бонові загорожі, що йдуть паралельно до Керченського мосту.
Нові супутникові знімки показують значне збільшення числа барж, які захищають міст. Керченський міст забезпечує основний трафік в окупований Крим із російської території, а також використовується для військових поставок на територію Кримського півострова
Нагадаємо
Російські окупаційні війська активно посилюють оборону Кримського мосту, за допомогою плавучих загороджень і барж, а також споруджуючи бетонні укріплення на березі біля арочного прольоту мосту.
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що росія продовжує стягувати на Керченський міст ППО, навіть виставкових зразків, а також розпочала будівництво "загадкової споруди" на Керченській переправі.