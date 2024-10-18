На фронте произошло более 200 боев за сутки, почти половина из которых - на Покровском и Кураховском направлениях

Ситуация на фронте остается напряженной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 18 октября, передает УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 62 авиаудара, в частности, сбросил 113 КАБ. Кроме этого, совершил более 4060 обстрелов, из них 125 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около 1450 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну другую важную цель противника.

На Харьковском направлении враг семь раз безуспешно штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Вишневого и Надежды.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Дружелюбовки, Катериновки, Новомихайловки, Новосадового, Невского, Торского, Серебрянки, Кременной и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз в районах Григорьевки, Миньковки, Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в сторону Торецка, Нелиповки и вблизи Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лисовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Проминь и Селидово.

Еще плюс 1530 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Катериновки, Антоновки и Георгиевки. Кроме этого, враг атаковал вблизи Измайловки, Новодмитровки, Курахово, Горняка, Константиновки, Зоряного, Острого и Водяного.

На Времовском направлении противник совершил 11 штурмов наших позиций в районах Угледара и Левадного.

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена атака врага вблизи Новоандреевки.

Пять раз безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 31 авиудар 58 КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

В Черном море находится один вражеский корабль-ракетоноситель