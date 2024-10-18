Еще плюс 1530 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 675800 человек, 9027 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.24 ориентировочно составили:

личного состава - около/ 675800 (+1530) человек,

танков - 9027 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 18053 (+51) ед,

артиллерийских систем - 19533 (+23) ед,

РСЗО - 1232 (+0) ед,

средства ППО - 978 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17152 (+48),

крылатые ракеты - 2620 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 26908 (+93) ед,

специальная техника - 3448 (+2)

В Черном море находится один вражеский корабль-ракетоноситель