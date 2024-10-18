Еще плюс 1530 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За сутки ВСУ уничтожили 1530 оккупантов, 13 танков и другую технику. Общие потери рф с 24.02.22 по 18.10.24 составили около 675800 военных, 9027 танков и тысячи единиц другой техники.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 675800 человек, 9027 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около/ 675800 (+1530) человек,
- танков - 9027 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 18053 (+51) ед,
- артиллерийских систем - 19533 (+23) ед,
- РСЗО - 1232 (+0) ед,
- средства ППО - 978 (+0) ед,
- самолетов - 369(+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17152 (+48),
- крылатые ракеты - 2620 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26908 (+93) ед,
- специальная техника - 3448 (+2)
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