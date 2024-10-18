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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 6310 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ще плюс 1530 окупантів і 13 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 23483 перегляди

За добу ЗСУ знищили 1530 окупантів, 13 танків та іншу техніку. Загальні втрати рф з 24.02.22 по 18.10.24 склали близько 675800 військових, 9027 танків та тисячі одиниць іншої техніки.

Ще плюс 1530 окупантів і 13 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 675800 осіб, 9027 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ 675800 (+1530) осіб,
  • танків ‒ 9027 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18053 (+51) од,
  • артилерійських систем – 19533 (+23) од,
  • РСЗВ – 1232 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17152 (+48),
  • крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26908 (+93) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3448 (+2)

У Чорному морі перебуває один ворожий корабель-ракетоносій18.10.24, 06:57 • 86482 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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