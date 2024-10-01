Ситуація на полі бою складна, але втрати рф становлять приблизно 1 тис. убитих або поранених на день - Рютте

В Україні ситуація на полі бою непроста, складна. Цього року російські сили досягли певних успіхів на полі бою. Але втрати росіян становлять приблизно 1000 убитих або поранених на день. Про це заявив новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

"Коли ви мене питаєте, яка зараз ситуація, на полі бою, зрозуміло, непроста. Це складно. Там, з одного боку, українська армія, як ви знаєте, утримує частину Курської області в росії. Але ми також бачили, як цього року російські сили досягли певних успіхів на полі бою. Але цей прогрес, не забувайте, коштував дорого. За останніми підрахунками, які я отримую, і, ймовірно, ви також, втрати росіян складають приблизно 1000 убитих або поранених на день, 1000 убитих або поранених на день, і це на додаток до загальних 500 000 уже вбитих або поранених", - сказав Рютте.

Тому за його словами, вкрай важливо, щоб у зв’язку з продовженням російського наступу союзники надали мільярди додаткової допомоги.

"І, як ви знаєте, лідери Альянсу будуть у Рамштайні за кілька тижнів, щоб вирішити найнагальніші потреби України на полі бою та координувати подальшу підтримку", - зазначив Рютте.

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Доповнення

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