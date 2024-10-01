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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация на поле боя сложная, но потери рф составляют примерно 1 тыс. убитых или раненых в день - Рютте

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 15:09  •  350 просмотра

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Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ситуация на поле боя в Украине сложная. По его словам, потери россиян составляют около 1000 убитых или раненых ежедневно, в дополнение к 500 000 общих потерь.

В Украине ситуация на поле боя непростая, сложная. В этом году российские силы достигли определенных успехов на поле боя. Но потери россиян составляют примерно 1000 убитых или раненых в день. Об этом заявил новый Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Когда вы меня спрашиваете, какая сейчас ситуация, на поле боя, разумеется, непростая. Это сложно. Там, с одной стороны, украинская армия, как вы знаете, удерживает часть Курской области в россии. Но мы также видели, как в этом году российские силы достигли определенных успехов на поле боя. Но этот прогресс, не забывайте, стоил дорого. По последним подсчетам, которые я получаю, и, вероятно, вы также, потери россиян составляют примерно 1000 убитых или раненых в день, 1000 убитых или раненых в день, и это в дополнение к общим 500 000 уже убитых или раненых", - сказал Рютте.

Поэтому по его словам, крайне важно, чтобы в связи с продолжением российского наступления союзники предоставили миллиарды дополнительной помощи.

"И, как вы знаете, лидеры Альянса будут в Рамштайн через несколько недель, чтобы решить насущные потребности Украины на поле боя и координировать дальнейшую поддержку", - отметил Рютте.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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