СБУ спростовує, що співробітника НАБУ Магамедрасулова затримали через Міндіча

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Ексклюзив
12:18 • 1786 перегляди
Акциз на солодкі газовані напої: коли паламент може розглянути законопроєкт та чи зробить це взагалі
12:07 • 7966 перегляди
Зеленський підписав закон про НАБУ та САП
10:55 • 10149 перегляди
Рада збільшила видатки на оборону
10:17 • 18206 перегляди
Рада відновила повноваження НАБУ та САП президентським законопроєктом
Ексклюзив
07:35 • 26540 перегляди
Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 162618 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 207539 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 108738 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 09:57 • 93263 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 133534 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.9м/с
64%
746мм
Популярнi новини
Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи31 липня, 03:22 • 55802 перегляди
Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП31 липня, 04:00 • 50373 перегляди
Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога31 липня, 04:50 • 50236 перегляди
До 10 людей можуть бути під завалами у Києві після атаки рф - МВС31 липня, 06:16 • 40818 перегляди
"Нехай стежить за своїми словами": Трамп відповів медведєву на його погрози США війною06:53 • 60387 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 162599 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 207519 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 150387 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 168969 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 210746 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Руслан Стефанчук
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 104474 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 167379 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 224730 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 271170 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 203327 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The New York Times
Facebook
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»

СБУ спростовує, що співробітника НАБУ Магамедрасулова затримали через Міндіча

Київ • УНН

 • 76 перегляди

СБУ спростовує політичні мотиви затримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, підозрюваного у пособництві рф. Його заарештовано за продаж технічної коноплі до Дагестану, а не за документування бізнесмена.

СБУ спростовує, що співробітника НАБУ Магамедрасулова затримали через Міндіча

Служба безпеки України заявила, що інформація про нібито політичні мотиви затримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не відповідає дійсності. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі СБУ.

Деталі

Останніми днями шириться викривлена інформація від анонімних джерел, яка стосується затримання Службою безпеки України співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова. Зокрема, спостерігаються активні спроби поширити в суспільстві думку, ніби дана особа була затримана не за підозрою у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу України), а через політичні мотиви

- заявили в СБУ.

Також у службі стверджують, що всі чутки про те, що нібито Руслан Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів не відповідають дійсності.

Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до рф (республіка Дагестан). Вивчивши матеріали справи і ґрунтовну доказову базу, суд відправив  Магамедрасулова під варту до 16 вересня без права на заставу

- інформує СБУ.

Окрім того, там заявляють, що в цьому контексті виглядають щонайменше дивними заяви окремих представників громадських організацій, які за словами СБУ свідомо маніпулюють фактами, оцінюючи оприлюднені Службою матеріали.

Зокрема, заявляють, що нібито фігурант справи торгував з Узбекистаном, а не Дагестаном і "не помічають" докази, в тому числі автентичні записи аудіо розмов фігуранта та документи відповідної державної програми рф, оприлюднені СБУ офіційно. Вся доказова база, підтверджена відповідними експертизами, отримає належну оцінку в суді. Зважаючи на це, СБУ закликає ЗМІ не продукувати жодних теорій політичного забарвлення, які не мають під собою реального обґрунтування

- заявляють в СБУ.

Також Служба безпеки України наголошує, що працює в межах правового поля і надалі робитиме усе можливе, аби нейтралізувати шкідливий вплив рф на будь-які державні структури.

“Обіцяв всіх “порішить”: Малюк розповів про затримання детектива НАБУ Магамедрасулова22.07.25, 23:19 • 87005 переглядiв

Контекст

Співрозмовник УП в антикорупційних органах заявляв, що затриманий і арештований посадовець Національного антикорупційного бюро розслідувань Руслан Магамедрасулов був одним із ключових співробітників, що займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95".

Нагадаємо

Працівники СБУ, ДБР та ОГП напередодні провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

Зокрема, Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.

Печерський районний суд Києва відправив під варту Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві рф.

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Узбекистан
Київ