СБУ спростовує, що співробітника НАБУ Магамедрасулова затримали через Міндіча
Київ • УНН
СБУ спростовує політичні мотиви затримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, підозрюваного у пособництві рф. Його заарештовано за продаж технічної коноплі до Дагестану, а не за документування бізнесмена.
Служба безпеки України заявила, що інформація про нібито політичні мотиви затримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова, не відповідає дійсності. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі СБУ.
Деталі
Останніми днями шириться викривлена інформація від анонімних джерел, яка стосується затримання Службою безпеки України співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова. Зокрема, спостерігаються активні спроби поширити в суспільстві думку, ніби дана особа була затримана не за підозрою у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу України), а через політичні мотиви
Також у службі стверджують, що всі чутки про те, що нібито Руслан Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів не відповідають дійсності.
Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до рф (республіка Дагестан). Вивчивши матеріали справи і ґрунтовну доказову базу, суд відправив Магамедрасулова під варту до 16 вересня без права на заставу
Окрім того, там заявляють, що в цьому контексті виглядають щонайменше дивними заяви окремих представників громадських організацій, які за словами СБУ свідомо маніпулюють фактами, оцінюючи оприлюднені Службою матеріали.
Зокрема, заявляють, що нібито фігурант справи торгував з Узбекистаном, а не Дагестаном і "не помічають" докази, в тому числі автентичні записи аудіо розмов фігуранта та документи відповідної державної програми рф, оприлюднені СБУ офіційно. Вся доказова база, підтверджена відповідними експертизами, отримає належну оцінку в суді. Зважаючи на це, СБУ закликає ЗМІ не продукувати жодних теорій політичного забарвлення, які не мають під собою реального обґрунтування
Також Служба безпеки України наголошує, що працює в межах правового поля і надалі робитиме усе можливе, аби нейтралізувати шкідливий вплив рф на будь-які державні структури.
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Контекст
Співрозмовник УП в антикорупційних органах заявляв, що затриманий і арештований посадовець Національного антикорупційного бюро розслідувань Руслан Магамедрасулов був одним із ключових співробітників, що займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95".
Нагадаємо
Працівники СБУ, ДБР та ОГП напередодні провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.
Зокрема, Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф.
Печерський районний суд Києва відправив під варту Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві рф.