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СБУ опровергает, что сотрудника НАБУ Магамедрасулова задержали из-за Миндича

Киев • УНН

 • 438 просмотра

СБУ опровергает политические мотивы задержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова, подозреваемого в пособничестве рф. Он арестован за продажу технической конопли в Дагестан, а не за документирование бизнесмена.

СБУ опровергает, что сотрудника НАБУ Магамедрасулова задержали из-за Миндича

Служба безопасности Украины заявила, что информация о якобы политических мотивах задержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова не соответствует действительности. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Детали

В последние дни распространяется искаженная информация от анонимных источников, касающаяся задержания Службой безопасности Украины сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова. В частности, наблюдаются активные попытки распространить в обществе мнение, будто данное лицо было задержано не по подозрению в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины), а по политическим мотивам

- заявили в СБУ.

Также в службе утверждают, что все слухи о том, что якобы Руслан Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.

Как установило расследование, фигурант имел контакты с представителями страны-агрессора и выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в рф (республика Дагестан). Изучив материалы дела и основательную доказательную базу, суд отправил Магамедрасулова под стражу до 16 сентября без права на залог

- информирует СБУ.

Кроме того, там заявляют, что в этом контексте выглядят по меньшей мере странными заявления отдельных представителей общественных организаций, которые, по словам СБУ, сознательно манипулируют фактами, оценивая обнародованные Службой материалы.

В частности, заявляют, что якобы фигурант дела торговал с Узбекистаном, а не Дагестаном и "не замечают" доказательства, в том числе аутентичные записи аудио разговоров фигуранта и документы соответствующей государственной программы рф, обнародованные СБУ официально. Вся доказательная база, подтвержденная соответствующими экспертизами, получит надлежащую оценку в суде. Ввиду этого, СБУ призывает СМИ не продуцировать никаких теорий политической окраски, которые не имеют под собой реального обоснования

- заявляют в СБУ.

Также Служба безопасности Украины подчеркивает, что работает в рамках правового поля и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы нейтрализовать вредное влияние рф на любые государственные структуры.

"Обещал всех «порешать": Малюк рассказал о задержании детектива НАБУ Магомедрасулова22.07.2025, 23:19 • 87005 просмотров

Контекст

Собеседник УП в антикоррупционных органах заявлял, что задержанный и арестованный чиновник Национального антикоррупционного бюро расследований Руслан Магамедрасулов был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95".

Напомним

Сотрудники СБУ, ГБР и ОГП накануне провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф.

Печерский районный суд Киева отправил под стражу Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве рф.

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Узбекистан
Киев