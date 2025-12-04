Открыт к диалогу, но не к попыткам управлять расследованием через Facebook: Кравченко отреагировал на ажиотаж вокруг дела детектива НАБУ и его отца

Генеральный прокурор Руслан Кравченко развеял все мифы и отверг попытки создать истерию вокруг уголовного производства, касающегося детектива НАБУ и его отца. Он также подчеркнул - "всегда открыт к диалогу, но не к попыткам управлять расследованием через посты в Facebook", передает УНН.

Позиция, которую нужно сказать вслух. Последние несколько дней я вижу волну манипуляций, адресованных и Офису Генерального прокурора, и мне лично. Вижу попытки создать истерию, давить через публичный шум, навязать собственные оценки там, где должен говорить только Закон. Скажу прямо: прокуратура не работает под давлением. И не будет. В центре этой истерии уголовное производство, касающееся детектива НАБУ и его отца. Много громких заявлений, много эмоций. Мало фактов - отметил Кравченко.

По его словам, факты просты:

— уголовное производство зарегистрировано Службой безопасности Украины на основании материалов, собранных оперативными работниками;

— прокуроры признали собранные следователями доказательства достаточными для сообщения о подозрении в пособничестве государству-агрессору и злоупотреблении влиянием.

Это решение принималось не в соцсетях. И не в кабинетах "общественных деятелей". А в рамках уголовного процесса. После сообщения о подозрении, следственный судья им избрал меру пресечения — содержание под стражей - добавил Генпрокурор.

Он отметил, что 5 месяцев следствия дали возможность следователям межведомственной группы СБУ и ГБР провести значительный объем работы: допросить ключевых свидетелей, собрать и закрепить важные доказательства. Вследствие этого вероятность препятствования следствию со стороны подозреваемых существенно уменьшилась, что стало основанием для обращения прокуроров в суд о смягчении, ранее избранной, меры пресечения.

Еще раз объясняю: изменение меры пресечения это не оправдание подозреваемых. Следствие продолжается, и только по его окончании суд установит кто виновен, а кто — нет - добавил Кравченко.

По его словам, еще один ложный миф, который разгоняют: "ОГП забрал уголовное производство у СБУ и передал в другой орган следствия".

Никакого решения об изменении органа досудебного расследования не было и не будет. Материалы истребованы для оценки состояния досудебного расследования, как это происходит в тысячах других производств. Сейчас материалы изучаются и после завершения их вернут в СБУ - подчеркнул Генпрокурор.

Добавим

Кравченко также прокомментировал соглашение с народным депутатом от запрещенной партии "ОПЗЖ".

Да, соглашение есть. Нет, его нельзя обнародовать сейчас — оно содержит данные, связанные с безопасностью подозреваемого и вопросами нацбезопасности. Но я скажу одно четко: в соглашении нет упоминаний о руководстве антикоррупционных органов. В нем нет никакой связи с операцией "Мидас". Факты, которые в нем отражены, произошли задолго до любых нынешних событий - добавил он.

Генпрокурор не оставил без внимания громкие обвинения, которые сегодня звучат от обвиняемых и подозреваемых в уголовных производствах.

По его словам, это выглядит не как "борьба за правду".

А как попытка создать информационное давление на прокуроров, следствие и суд и манипулировать, прикрываясь "общественным мнением". Я это называю своими словами: Давление. Манипуляция. Попытка запугать. Но я обещал: я буду там, где трудно. И это обещание я сдержу - добавил Кравченко.

Генпрокурор четко обозначил свою позицию:

— прокуроры выполняют нормы закона;

— суд устанавливает вину или невиновность;

— а соцсети — не площадка для шантажа правоохранительной и судебной систем.

Я всегда открыт к диалогу. Но не к попыткам управлять расследованием через посты в Facebook. Это не о правовом государстве, которым так часто прикрываются отдельные подозреваемые и обвиняемые в своих публичных выступлениях - резюмировал Кравченко.

Напомним

21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф.

На следующий день Печерский районный суд Киева отправил Руслана Магамедрасулова под стражу.

Служба безопасности Украины заявила, что информация о якобы политических мотивах задержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова не соответствует действительности. Также в службе утверждают, что все слухи о том, что якобы Руслан Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.

Недавно были обнародованы новые доказательства по делу высокопоставленного чиновника НАБУ Магамедрасулова.