Открыт к диалогу, но не к попыткам управлять расследованием через Facebook: Кравченко отреагировал на ажиотаж вокруг дела детектива НАБУ и его отца

$42.200.13
49.230.04
ukenru
16:56 • 5366 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 14803 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 16856 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 29309 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 18215 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 19324 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 19514 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 28024 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 46181 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36638 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
98%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 23690 просмотра
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман4 декабря, 11:36 • 13614 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 21028 просмотра
Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС4 декабря, 12:47 • 10965 просмотра
"После Николая": в Укрэнерго дали прогноз по сокращению отключений13:45 • 7770 просмотра
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
15:01 • 14801 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 21087 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 29306 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 39172 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 65782 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Андрюс Кубилиус
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Брюссель
Германия
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo14:10 • 5926 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 23725 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 25789 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 70613 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 73490 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times
Фильм

Открыт к диалогу, но не к попыткам управлять расследованием через Facebook: Кравченко отреагировал на ажиотаж вокруг дела детектива НАБУ и его отца

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что прокуратура не работает под давлением, комментируя уголовное производство в отношении детектива НАБУ и его отца. Он подчеркнул, что изменение меры пресечения не является оправданием, а следствие продолжается.

Открыт к диалогу, но не к попыткам управлять расследованием через Facebook: Кравченко отреагировал на ажиотаж вокруг дела детектива НАБУ и его отца

Генеральный прокурор Руслан Кравченко развеял все мифы и отверг попытки создать истерию вокруг уголовного производства, касающегося детектива НАБУ и его отца. Он также подчеркнул - "всегда открыт к диалогу, но не к попыткам управлять расследованием через посты в Facebook", передает УНН.

Позиция, которую нужно сказать вслух. Последние несколько дней я вижу волну манипуляций, адресованных и Офису Генерального прокурора, и мне лично. Вижу попытки создать истерию, давить через публичный шум, навязать собственные оценки там, где должен говорить только Закон. Скажу прямо: прокуратура не работает под давлением. И не будет. В центре этой истерии уголовное производство, касающееся детектива НАБУ и его отца. Много громких заявлений, много эмоций. Мало фактов

- отметил Кравченко.

По его словам, факты просты:

— уголовное производство зарегистрировано Службой безопасности Украины на основании материалов, собранных оперативными работниками;

— прокуроры признали собранные следователями доказательства достаточными для сообщения о подозрении в пособничестве государству-агрессору и злоупотреблении влиянием.

Это решение принималось не в соцсетях. И не в кабинетах "общественных деятелей". А в рамках уголовного процесса. После сообщения о подозрении, следственный судья им избрал меру пресечения — содержание под стражей

- добавил Генпрокурор.

Он отметил, что 5 месяцев следствия дали возможность следователям межведомственной группы СБУ и ГБР провести значительный объем работы: допросить ключевых свидетелей, собрать и закрепить важные доказательства. Вследствие этого вероятность препятствования следствию со стороны подозреваемых существенно уменьшилась, что стало основанием для обращения прокуроров в суд о смягчении, ранее избранной, меры пресечения.

Еще раз объясняю: изменение меры пресечения это не оправдание подозреваемых. Следствие продолжается, и только по его окончании суд установит кто виновен, а кто — нет

- добавил Кравченко.

По его словам, еще один ложный миф, который разгоняют: "ОГП забрал уголовное производство у СБУ и передал в другой орган следствия".

Никакого решения об изменении органа досудебного расследования не было и не будет. Материалы истребованы для оценки состояния досудебного расследования, как это происходит в тысячах других производств. Сейчас материалы изучаются и после завершения их вернут в СБУ

- подчеркнул Генпрокурор.

Добавим

Кравченко также прокомментировал соглашение с народным депутатом от запрещенной партии "ОПЗЖ".

Да, соглашение есть. Нет, его нельзя обнародовать сейчас — оно содержит данные, связанные с безопасностью подозреваемого и вопросами нацбезопасности. Но я скажу одно четко: в соглашении нет упоминаний о руководстве антикоррупционных органов. В нем нет никакой связи с операцией "Мидас". Факты, которые в нем отражены, произошли задолго до любых нынешних событий

- добавил он.

Генпрокурор не оставил без внимания громкие обвинения, которые сегодня звучат от обвиняемых и подозреваемых в уголовных производствах.

По его словам, это выглядит не как "борьба за правду".

А как попытка создать информационное давление на прокуроров, следствие и суд и манипулировать, прикрываясь "общественным мнением". Я это называю своими словами: Давление. Манипуляция. Попытка запугать. Но я обещал: я буду там, где трудно. И это обещание я сдержу

- добавил Кравченко.

Генпрокурор четко обозначил свою позицию:

— прокуроры выполняют нормы закона;

— суд устанавливает вину или невиновность;

— а соцсети — не площадка для шантажа правоохранительной и судебной систем.

Я всегда открыт к диалогу. Но не к попыткам управлять расследованием через посты в Facebook. Это не о правовом государстве, которым так часто прикрываются отдельные подозреваемые и обвиняемые в своих публичных выступлениях

- резюмировал Кравченко.

Напомним

21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве рф.

На следующий день Печерский районный суд Киева отправил Руслана Магамедрасулова под стражу.

Служба безопасности Украины заявила, что информация о якобы политических мотивах задержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова не соответствует действительности. Также в службе утверждают, что все слухи о том, что якобы Руслан Магамедрасулов занимался документированием одного из известных украинских бизнесменов, не соответствуют действительности.

Недавно были обнародованы новые доказательства по делу высокопоставленного чиновника НАБУ Магамедрасулова.

Антонина Туманова

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Руслан Кравченко
Служба безопасности Украины