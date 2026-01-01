В Гане арестовали самопровозглашенного пророка за фейковое предсказание конца света

Полиция Ганы задержала самопровозглашенного пророка Эванса Эшуна, известного под псевдонимом Эбо Ной. Причиной ареста стал обман общественности из-за противоречивого пророчества о конце света, который якобы должен был наступить на Рождество 2025 года. Об этом сообщает My Joy Online со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет УНН.

Детали

Задержание произошло 31 декабря 2025 года после серии событий, вызвавших национальную тревогу и социальную напряженность. Власти выразили обеспокоенность из-за массового психоза: сотни людей, в том числе из соседних стран, покидали свои дома, работу и школы, чтобы найти спасение у «ковчегов» Эшуна.

История «пророчества» и строительство ковчегов

Популярность 30-летнего мужчины начала расти в августе 2025 года. Эшун уверял подписчиков в TikTok и YouTube, что получил божественное указание построить 10 современных ковчегов для спасения человечества от трехлетнего глобального потопа. Он утверждал, что использовал более 250 000 деревянных блоков для строительства судов, которые называл «единственным убежищем» для верующих.

Согласно его прогнозу, дожди должны были начаться 25 декабря 2025 года. Когда предсказание не сбылось, Эшун обнародовал видео, в котором заявил, что Бог «отложил» уничтожение мира благодаря его личному заступничеству и трехнедельному посту.

Появление на концерте и реакция полиции

Вскоре после неудачного пророчества Эбо Ной появился на музыкальном концерте рэпера Sarkodie «Rapperholic 2025». Со сцены он призвал тысячи присутствующих развлекаться, поскольку угроза уничтожения мира якобы отсрочена. Это выступление вызвало волну возмущения в социальных сетях и призывы к правоохранителям вмешаться в ситуацию.

Полиция Ганы подчеркнула, что подобные заявления провоцируют панику и угрожают общественной безопасности. Ранее власти уже предупреждали об ответственности за распространение информации, вызывающей безосновательный страх у населения. В настоящее время продолжается следствие в отношении деятельности Эшуна и финансовых убытков, которые могли понести его последователи.

