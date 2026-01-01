$42.350.03
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 25415 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 24894 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 24159 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 111882 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 116301 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 42982 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 40013 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 35032 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 28209 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
В Гане арестовали самопровозглашенного пророка за фейковое предсказание конца света

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Правоохранители Ганы задержали самопровозглашенного пророка Эванса Эшуна за обман общественности относительно конца света 25 декабря 2025 года. Арест произошел 31 декабря 2025 года после того, как его пророчество не сбылось, вызвав массовый психоз и социальную напряженность.

В Гане арестовали самопровозглашенного пророка за фейковое предсказание конца света

Полиция Ганы задержала самопровозглашенного пророка Эванса Эшуна, известного под псевдонимом Эбо Ной. Причиной ареста стал обман общественности из-за противоречивого пророчества о конце света, который якобы должен был наступить на Рождество 2025 года. Об этом сообщает My Joy Online со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет УНН.

Детали

Задержание произошло 31 декабря 2025 года после серии событий, вызвавших национальную тревогу и социальную напряженность. Власти выразили обеспокоенность из-за массового психоза: сотни людей, в том числе из соседних стран, покидали свои дома, работу и школы, чтобы найти спасение у «ковчегов» Эшуна.

История «пророчества» и строительство ковчегов

Популярность 30-летнего мужчины начала расти в августе 2025 года. Эшун уверял подписчиков в TikTok и YouTube, что получил божественное указание построить 10 современных ковчегов для спасения человечества от трехлетнего глобального потопа. Он утверждал, что использовал более 250 000 деревянных блоков для строительства судов, которые называл «единственным убежищем» для верующих.

Согласно его прогнозу, дожди должны были начаться 25 декабря 2025 года. Когда предсказание не сбылось, Эшун обнародовал видео, в котором заявил, что Бог «отложил» уничтожение мира благодаря его личному заступничеству и трехнедельному посту.

Появление на концерте и реакция полиции

Вскоре после неудачного пророчества Эбо Ной появился на музыкальном концерте рэпера Sarkodie «Rapperholic 2025». Со сцены он призвал тысячи присутствующих развлекаться, поскольку угроза уничтожения мира якобы отсрочена. Это выступление вызвало волну возмущения в социальных сетях и призывы к правоохранителям вмешаться в ситуацию.

Полиция Ганы подчеркнула, что подобные заявления провоцируют панику и угрожают общественной безопасности. Ранее власти уже предупреждали об ответственности за распространение информации, вызывающей безосновательный страх у населения. В настоящее время продолжается следствие в отношении деятельности Эшуна и финансовых убытков, которые могли понести его последователи.

Степан Гафтко

