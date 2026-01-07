Сибига: Украина рассмотрела обращение Ганы относительно гражданина, захваченного как наемника РФ

$42.560.14
Эксклюзив
16:27 • 8392 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 13067 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 12212 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 15402 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 19799 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 26424 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 25030 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 26242 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 19139 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17728 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина7 января, 10:32 • 37796 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 24043 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 19143 просмотра
Десант США захватывает российский танкер "Marinera" - Reuters7 января, 13:09 • 4574 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 6358 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 19213 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 24111 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 26422 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 71045 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 108521 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марко Рубио
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Кривой Рог
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 6470 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 40016 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 59729 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 102115 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 93567 просмотра
Сибига: Украина рассмотрела обращение Ганы относительно гражданина, захваченного как наемника РФ

Киев • УНН

 • 1644 просмотра

Украина приняла во внимание обращение Ганы относительно возвращения ее гражданина, захваченного как российского наемника, и пригласила министра иностранных дел Ганы посетить Украину в феврале. Ганским дипломатам будет предоставлен доступ к военнопленным в соответствии с международным гуманитарным правом.

Сибига: Украина рассмотрела обращение Ганы относительно гражданина, захваченного как наемника РФ

Украина приняла во внимание обращение Ганы относительно возвращения ее гражданина, захваченного в зоне боевых действий как российского наемника, и пригласила министра иностранных дел этой страны посетить Украину в феврале. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет УНН.

Подробности

"Мы приняли во внимание обеспокоенность и просьбу Ганы относительно возвращения гражданина Ганы, который был захвачен в зоне боевых действий как российский наемник. Я повторяю свое приглашение министру иностранных дел Ганы @S_OkudzetoAblak посетить Украину в феврале 2026 года", - написал он в соцсети Х в среду.

Сибига подчеркнул, что ганским дипломатам будет предоставлен доступ к военнопленным по их просьбе, в соответствии с международным гуманитарным правом, и Украина готова обсудить этот вопрос предметно.

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с ганской стороной в духе дружбы и взаимного уважения", - подчеркнул он.

В Гане арестовали самопровозглашенного пророка за фейковое предсказание конца света01.01.26, 19:30 • 5434 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Гана
Украина