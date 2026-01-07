Сибига: Украина рассмотрела обращение Ганы относительно гражданина, захваченного как наемника РФ
Киев • УНН
Украина приняла во внимание обращение Ганы относительно возвращения ее гражданина, захваченного как российского наемника, и пригласила министра иностранных дел Ганы посетить Украину в феврале. Ганским дипломатам будет предоставлен доступ к военнопленным в соответствии с международным гуманитарным правом.
Украина приняла во внимание обращение Ганы относительно возвращения ее гражданина, захваченного в зоне боевых действий как российского наемника, и пригласила министра иностранных дел этой страны посетить Украину в феврале. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет УНН.
Подробности
"Мы приняли во внимание обеспокоенность и просьбу Ганы относительно возвращения гражданина Ганы, который был захвачен в зоне боевых действий как российский наемник. Я повторяю свое приглашение министру иностранных дел Ганы @S_OkudzetoAblak посетить Украину в феврале 2026 года", - написал он в соцсети Х в среду.
Сибига подчеркнул, что ганским дипломатам будет предоставлен доступ к военнопленным по их просьбе, в соответствии с международным гуманитарным правом, и Украина готова обсудить этот вопрос предметно.
"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с ганской стороной в духе дружбы и взаимного уважения", - подчеркнул он.
