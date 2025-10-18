Розраховуємо на тиск США на рф: Зеленський про розмову з Трампом
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом висловив сподівання на посилення тиску США на Росію. Обговорено українські позиції, далекобійність, ППО та дипломатичні перспективи.
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом висловив сподівання, що Вашингтон посилить тиск на росію. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Зеленського.
Більше двох годин предметної розмови з Президентом США Дональдом Трампом, яка може реально наблизити завершення цієї війни
Він зазначив, що вони обговорили всі ключові питання: українські позиції на полі бою, далекобійність та ППО і, звичайно, дипломатичні перспективи.
"Росія повинна припинити агресію, яку сама розпочала і яку свідомо затягує. Розраховуємо на тиск США", - додав Зеленський.
17 жовтня в Білому домі пройшла двостороння зустріч у форматі офіційного обіду за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Однією з ключових тем розмови Трампа й Зеленського буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Після зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що США не бажають ескалації у відносинах з Росією. Лідери вирішили публічно не говорити про далекобійні ракети.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що також обговорив з американським лідером Дональдом Трампом системи ППО.
