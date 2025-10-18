Рассчитываем на давление США на РФ: Зеленский о разговоре с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом выразил надежду на усиление давления США на Россию. Обсуждены украинские позиции, дальнобойность, ПВО и дипломатические перспективы.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом выразил надежду, что Вашингтон усилит давление на Россию. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.
Более двух часов предметного разговора с Президентом США Дональдом Трампом, который может реально приблизить завершение этой войны
Он отметил, что они обсудили все ключевые вопросы: украинские позиции на поле боя, дальнобойность и ПВО и, конечно, дипломатические перспективы.
"Россия должна прекратить агрессию, которую сама начала и которую сознательно затягивает. Рассчитываем на давление США", - добавил Зеленский.
17 октября в Белом доме прошла двусторонняя встреча в формате официального обеда с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Одной из ключевых тем разговора Трампа и Зеленского будет вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
После встречи с Трампом Зеленский заявил, что США не желают эскалации в отношениях с Россией. Лидеры решили публично не говорить о дальнобойных ракетах.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что также обсудил с американским лидером Дональдом Трампом системы ПВО.
