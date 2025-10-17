Говорили про ППО – Зеленський після зустрічі із Трампом
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з американським лідером Дональдом Трампом системи ППО. Це питання є дуже важливим для України через постійні атаки дронів.
Президент Володимир Зеленський обговорив з американським лідером Дональдом Трампом засоби протиповітряної оборони, повідомив глава української держави після переговорів із Трампом, передає кореспондент УНН.
Ми говорили про ППО – це дуже важливо для нас. У той час поки ми спілкуємося чимало дронів залучають для нанесення по Україні
Зеленський заявив, що є позитивні сигнали, тому що є розуміння необхідної кількості ППО.
"Ми будемо продовжувати говорити, зокрема про виробництво. Графіки, часові аспекти, це все складні питання. Позитивний сигнал полягає в тому, що ми будемо працювати, ми розуміємо ту кількість, яка нам необхідна й де її можна отримати", - сказав Зеленський.
Доповнення
Переговори двох лідерів тривали понад дві години. Під час зустрічі Дональд Трамп вважає, що війну росії проти України можна завершити за тиждень. Володимир Зеленський наголосив на важливості припинення вогню та готовності до переговорів у будь-якому форматі.
10 жовтня Володимир Зеленський заявив про наявність питань щодо захисту енергооб'єктів Києва, зокрема ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Він наголосив, що не задоволений цим, хоча й розуміє обмеження у використанні систем ППО.