Говорили о ПВО – Зеленский после встречи с Трампом
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом системы ПВО. Этот вопрос очень важен для Украины из-за постоянных атак дронов.
Президент Владимир Зеленский обсудил с американским лидером Дональдом Трампом средства противовоздушной обороны, сообщил глава украинского государства после переговоров с Трампом, передает корреспондент УНН.
Мы говорили о ПВО – это очень важно для нас. В то время пока мы общаемся, немало дронов привлекают для нанесения по Украине
Зеленский заявил, что есть положительные сигналы, потому что есть понимание необходимого количества ПВО.
"Мы будем продолжать говорить, в частности о производстве. Графики, временные аспекты, это все сложные вопросы. Положительный сигнал состоит в том, что мы будем работать, мы понимаем то количество, которое нам необходимо и где его можно получить", - сказал Зеленский.
Дополнение
Переговоры двух лидеров длились более двух часов. Во время встречи Дональд Трамп считает, что войну России против Украины можно завершить за неделю. Владимир Зеленский отметил важность прекращения огня и готовность к переговорам в любом формате.
10 октября Владимир Зеленский заявил о наличии вопросов по защите энергообъектов Киева, в частности ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Он подчеркнул, что не удовлетворен этим, хотя и понимает ограничения в использовании систем ПВО.