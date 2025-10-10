Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є питання щодо захисту енергооб’єктів Києва, зокрема ТЕЦ-5 та 6. Про це Глава держави заявив під час брифінгу, передає УНН.

Є питання до багатьох. Є перший, другий, третій рівень захисту. Є такі об’єкти, які розміром як село, тобто ви там особливо ніяких конструкцій не побудуєте, їх треба захищати системами ППО. Є велика кількість трансформаторів. З цієї точки зору, вважаю, що непогано підготовлена програма. Не можна все закрити бетоном, але я не задоволений, наприклад, якщо ми візьмемо Київ. Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Питання ж не тільки в ППО. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дронів. Які можуть бути питання в мене питання до мера? До комунальних підприємств Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду, тому що війна одна в нас на всіх