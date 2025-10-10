Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть вопросы по защите энергообъектов Киева, в частности ТЭЦ-5 и 6. Об этом Глава государства заявил во время брифинга, передает УНН.

Есть вопросы ко многим. Есть первый, второй, третий уровень защиты. Есть такие объекты, которые размером как село, то есть вы там особо никаких конструкций не построите, их надо защищать системами ПВО. Есть большое количество трансформаторов. С этой точки зрения, считаю, что неплохо подготовлена программа. Нельзя все закрыть бетоном, но я не доволен, например, если мы возьмем Киев. Есть ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. Вопрос же не только в ПВО. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дронов. Какие могут быть вопросы у меня вопросы к мэру? К коммунальным предприятиям Киева? Я мог бы сейчас вам сказать, что я думаю обо всем этом. Но я не буду, потому что война одна у нас на всех