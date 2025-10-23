Зеленский - тем в ЕС, кто "медлит" с активами РФ для Украины: предложенный механизм полностью законен, пора действовать

$41.760.01
48.370.10
ukenru
12:16 • 12124 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 15358 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 15951 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 24968 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 25261 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 22751 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 11883 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14524 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16215 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
23 октября, 07:21 • 31831 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4м/с
61%
745мм
Популярные новости
Мы не продаем оружие Украине, мы продаем его НАТО - ТрампVideo23 октября, 04:11 • 16255 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto23 октября, 05:57 • 21485 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23 октября, 06:17 • 25756 просмотра
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направленииPhotoVideo07:53 • 15417 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 11459 просмотра
публикации
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины10:56 • 24951 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 25242 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:45 • 22740 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 31820 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23 октября, 06:17 • 25841 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ульф Кристерссон
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 11535 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 33450 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 53262 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 66916 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 75468 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Сериал
СВИФТ

Зеленский - тем в ЕС, кто "медлит" с активами РФ для Украины: предложенный механизм полностью законен, пора действовать

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Президент Зеленский обратился к европейским лидерам с призывом как можно скорее принять решение по замороженным российским активам. Он подчеркнул, что предложенный механизм является законным и справедливым, а средства могут быть использованы для закупки оружия и усиления обороны Украины.

Зеленский - тем в ЕС, кто "медлит" с активами РФ для Украины: предложенный механизм полностью законен, пора действовать

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к тем, кто "медлит с решением" относительно замороженных российских активов, которые хотят использовать для "репарационного кредита" ЕС для Украины, указав, что предложенное решение - "вполне законное и справедливое", и призвал как можно быстрее принять решение, о чем сообщил европейским лидерам на саммите ЕС, пишет УНН.

Замороженные российские активы. Предложенный механизм вполне законен и справедлив. Это модель, основанная на идее будущих репараций – привлечения агрессора к ответственности за нанесенный ущерб

- сказал Зеленский.

И, отметил он, обращаясь к лидерам ЕС, "важно понимать, что в ваших руках огромные средства, которые могут поддержать, действительно поддержать устойчивость Украины, а также способствовать вашему собственному развитию". "Мы планируем использовать значительную часть этих средств для закупки европейского оружия. Это для меня важно. И эти деньги могут помочь и вам, и нам. Их также можно использовать уже сейчас, чтобы усилить нас: усилить противовоздушную оборону Украины, воздушный флот, позиции на передовой. Это означает спасение жизней", - продолжил Глава государства.

Поэтому каждый, кто медлит с этим решением, не только ограничивает нашу защиту, но и замедляет собственный прогресс. Пришло время действовать в отношении российских активов. И я призываю вас к полной поддержке

- указал Зеленский.

"Когда мы говорим о замороженных российских активах, то их нужно использовать так, чтобы Россия поняла: она платит за собственную войну. Поэтому я прошу вас как можно быстрее принять решение - российские активы должны полностью использоваться для защиты от российской агрессии", - подчеркнул Президент.

Дополнение

Его заявление прозвучало после, в частности, высказывания премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером в начале европейского саммита в Брюсселе критического отношения к идее использования российских активов, хранящихся в Euroclear в Брюсселе, для оплаты помощи Украине.

Европейская комиссия предложила ранее использовать активы российского центробанка, замороженные в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в ответ на войну для финансирования "репарационного кредита" для Украины.

Предварительно называлась цифра в 140 млрд евро. Впрочем, пресса узнала о возможных дополнительных 25 миллиардах.

По словам заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована, репарационный кредит ЕС Украине в 140 млрд евро на базе замороженных российских активов может обеспечить 40 млрд евро (46 млрд долл.) из 60 млрд долл. непокрытой потребности бюджета Украины в финансировании в 2026-2027 годах, тогда как остальные 100 млрд евро пойдут на военные нужды.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Военное положение
Война в Украине
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина