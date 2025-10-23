Зеленский - тем в ЕС, кто "медлит" с активами РФ для Украины: предложенный механизм полностью законен, пора действовать

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к тем, кто "медлит с решением" относительно замороженных российских активов, которые хотят использовать для "репарационного кредита" ЕС для Украины, указав, что предложенное решение - "вполне законное и справедливое", и призвал как можно быстрее принять решение, о чем сообщил европейским лидерам на саммите ЕС, пишет УНН.

Замороженные российские активы. Предложенный механизм вполне законен и справедлив. Это модель, основанная на идее будущих репараций – привлечения агрессора к ответственности за нанесенный ущерб - сказал Зеленский.

И, отметил он, обращаясь к лидерам ЕС, "важно понимать, что в ваших руках огромные средства, которые могут поддержать, действительно поддержать устойчивость Украины, а также способствовать вашему собственному развитию". "Мы планируем использовать значительную часть этих средств для закупки европейского оружия. Это для меня важно. И эти деньги могут помочь и вам, и нам. Их также можно использовать уже сейчас, чтобы усилить нас: усилить противовоздушную оборону Украины, воздушный флот, позиции на передовой. Это означает спасение жизней", - продолжил Глава государства.

Поэтому каждый, кто медлит с этим решением, не только ограничивает нашу защиту, но и замедляет собственный прогресс. Пришло время действовать в отношении российских активов. И я призываю вас к полной поддержке - указал Зеленский.

"Когда мы говорим о замороженных российских активах, то их нужно использовать так, чтобы Россия поняла: она платит за собственную войну. Поэтому я прошу вас как можно быстрее принять решение - российские активы должны полностью использоваться для защиты от российской агрессии", - подчеркнул Президент.

Дополнение

Его заявление прозвучало после, в частности, высказывания премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером в начале европейского саммита в Брюсселе критического отношения к идее использования российских активов, хранящихся в Euroclear в Брюсселе, для оплаты помощи Украине.

Европейская комиссия предложила ранее использовать активы российского центробанка, замороженные в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в ответ на войну для финансирования "репарационного кредита" для Украины.

Предварительно называлась цифра в 140 млрд евро. Впрочем, пресса узнала о возможных дополнительных 25 миллиардах.

По словам заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована, репарационный кредит ЕС Украине в 140 млрд евро на базе замороженных российских активов может обеспечить 40 млрд евро (46 млрд долл.) из 60 млрд долл. непокрытой потребности бюджета Украины в финансировании в 2026-2027 годах, тогда как остальные 100 млрд евро пойдут на военные нужды.