На фронті зафіксовано 76 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 76. Ворог активно діє на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Загарбники завдають уражень по районах прикордонних із рф населених пунктів. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Біла Береза, Яструбщина, Кучерівка Сумської області - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 79 обстрілів, зокрема три – із реактивної системи залпового вогню.

Одну атаку відбили українські воїни в районі населеного пункту Кам’янка на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки. Один бій досі триває.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве. Наразі триває п’ять боєзіткнень.

На Слов’янському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник 10 разів намагався йти вперед у районах Щербинівки, Русиного Яру, Степанівки та Софіївки.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 23 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. Два боєзіткнення продовжуються дотепер.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе.

Тринадцять з шістнадцяти наступальних дій ворога відбито, ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили шість спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Новомиколаївки та Лугівського. Авіація противника вдарила по Рівнопіллю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку загарбники сім разів намагалися просунутися в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки. Два боєзіткнення досі тривають. Оріхів зазнав авіаудару ворога.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат.

