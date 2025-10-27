Силы обороны отбили наступление россиян в районе Доброполья: враг понес потери в технике и живой силе

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 23044 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 34618 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 49875 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 40569 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 43662 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 39846 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 42305 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36994 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34875 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28689 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
79%
740мм
Популярные новости
ЕС рассматривает "план Б" для Украины после провала на саммите с "репарационным кредитом" - Politico27 октября, 10:55 • 13653 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 54789 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 39325 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 36441 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto16:54 • 22647 просмотра
публикации
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto16:54 • 22733 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 36521 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 49878 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 97541 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 119526 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Илон Маск
Кир Стармер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Франция
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь19:31 • 4566 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 39406 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 54871 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 61032 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 71039 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Крылатая ракета Storm Shadow

Силы обороны отбили наступление россиян в районе Доброполья: враг понес потери в технике и живой силе

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Силы обороны отбили механизированную атаку армии РФ в районе Доброполья, где враг бросил 29 единиц бронированной техники. ВСУ уничтожили 15 единиц техники и продолжают зачистку мест высадки пехотинцев.

Силы обороны отбили наступление россиян в районе Доброполья: враг понес потери в технике и живой силе

Сегодня, 27 октября, армия РФ предприняла очередную попытку механизированной атаки в районе Доброполья, бросив 29 единиц бронированной техники, что делает это наступление одним из самых массовых за последнее время. Силам обороны удалось уничтожить 15 единиц техники, продолжается зачистка мест высадки пехотинцев противника. Об этом сообщает пресс-служба 1 корпуса НГУ "Азов", передает УНН.

Детали

27 октября противник предпринял очередную попытку механизированной атаки в районе Доброполья (Очеретинское направление), пытаясь захватить населенные пункты Шахово и Владимировка. В атаку враг бросил 29 единиц бронированной техники, что делает это наступление одним из самых массовых за последнее время. Особенностью атаки стало увеличение количества танков

- говорится в сообщении.

Отмечается, что противник пытался усложнить действия Сил обороны Украины, выдвигая технику небольшими группами - по 4–5 единиц - разными маршрутами и в разное время.

Оккупанты также рассчитывали на неблагоприятные погодные условия, которые затрудняют работу беспилотников. Несмотря на это, их замысел был сорван.

Благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины - прежде всего артиллерийских расчетов бригад Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, а также экипажей Сил беспилотных систем - атака противника, которая длилась более шести часов, была отбита

- добавили “Азов”.

В результате враг потерял 15 единиц техники: два танка, 12 боевых бронированных машин и одну единицу легкового автотранспорта. Вражеская пехота, десантировавшаяся с техники, уничтожалась FPV-дронами.

Зачистка мест высадки пехотинцев противника продолжается

- отметили в корпусе.

Напомним

В Покровске Донецкой области продолжаются бои, захват города является главной целью врага.

Павел Башинский

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Национальная гвардия Украины
Вооруженные силы Украины