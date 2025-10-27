Силы обороны отбили наступление россиян в районе Доброполья: враг понес потери в технике и живой силе

Сегодня, 27 октября, армия РФ предприняла очередную попытку механизированной атаки в районе Доброполья, бросив 29 единиц бронированной техники, что делает это наступление одним из самых массовых за последнее время. Силам обороны удалось уничтожить 15 единиц техники, продолжается зачистка мест высадки пехотинцев противника. Об этом сообщает пресс-служба 1 корпуса НГУ "Азов", передает УНН.

27 октября противник предпринял очередную попытку механизированной атаки в районе Доброполья (Очеретинское направление), пытаясь захватить населенные пункты Шахово и Владимировка. В атаку враг бросил 29 единиц бронированной техники, что делает это наступление одним из самых массовых за последнее время. Особенностью атаки стало увеличение количества танков

Отмечается, что противник пытался усложнить действия Сил обороны Украины, выдвигая технику небольшими группами - по 4–5 единиц - разными маршрутами и в разное время.

Оккупанты также рассчитывали на неблагоприятные погодные условия, которые затрудняют работу беспилотников. Несмотря на это, их замысел был сорван.

Благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины - прежде всего артиллерийских расчетов бригад Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, а также экипажей Сил беспилотных систем - атака противника, которая длилась более шести часов, была отбита