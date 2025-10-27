Сили оборони відбили наступ росіян в районі Добропілля: ворог зазнав втрат в техніці та живій силі
Київ • УНН
Сили оборони відбили механізовану атаку армії рф в районі Добропілля, де ворог кинув 29 одиниць броньованої техніки. ЗСУ знищили 15 одиниць техніки та продовжують зачистку місць висадки піхотинців.
Сьогодні, 27 жовтня, армія рф здійснила чергову спробу механізованої атаки в районі Добропілля, кинувши 29 одиниць броньованої техніки, що робить цей наступ одним із наймасовіших за останній час. Силам оборони вдалося знищити 15 одиниць техніки, триває зачистка місць висадки піхотинців противника продовжується. Про це повідомляє пресслужба 1 корпусу НГУ "Азов", передає УНН.
Деталі
27 жовтня противник здійснив чергову спробу механізованої атаки в районі Добропілля (Очеретинський напрямок), намагаючись захопити населені пункти Шахове та Володимирівка. В атаку ворог кинув 29 одиниць броньованої техніки, що робить цей наступ одним із наймасовіших за останній час. Особливістю атаки стало збільшення кількості танків
Зазначається, що противник намагався ускладнити дії Сил оборони України, висуваючи техніку невеликими групами - по 4–5 одиниць - різними маршрутами та у різний час.
Окупанти також розраховували на несприятливі погодні умови, які ускладнюють роботу безпілотників. Попри це, їхній задум було зірвано.
Завдяки завчасному інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України - передусім артилерійських розрахунків бригад Збройних Сил і Національної гвардії України, а також екіпажів Сил безпілотних систем - атаку противника, яка тривала понад шість годин, було відбито
У результаті ворог втратив 15 одиниць техніки: два танки, 12 бойових броньованих машин та одну одиницю легкового автотранспорту. Ворожа піхота, що десантувалася з техніки, знищувалася FPV-дронами.
Зачистка місць висадки піхотинців противника продовжується
Нагадаємо
У Покровську на Донеччині тривають бої, захоплення міста є головною метою ворога.